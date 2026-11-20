FOTO: Regresan las lluvias al AMBA: pronóstico del SMN para el viernes y el fin de semana

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para el regreso de las lluvias este viernes, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada se caracterizará por la presencia de tormentas y chaparrones, con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 20°C y una máxima de 25°C.

El tramo más crítico del día se espera entre la mañana y la tarde, cuando se prevén tormentas aisladas. Durante estas horas, la probabilidad de lluvia se estima entre el 40% y el 70%. Hacia la noche, la intensidad de las precipitaciones disminuirá, con una probabilidad más baja que varía entre el 10% y el 40%.

En cuanto al pronóstico para el fin de semana, el sábado 21 de noviembre comenzará con un cielo parcialmente nublado y condiciones generales favorables durante las horas de sol. Sin embargo, a medida que avance el día, se incrementará la nubosidad y se prevé una probabilidad moderada de chaparrones aislados, con temperaturas que oscilarán entre 17°C y 27°C.

El domingo 22 de noviembre será el día más estable del fin de semana, con un cielo parcialmente nublado y sin lluvias a la vista. La jornada comenzará con una mañana fresca de 16°C, mientras que la tarde alcanzará nuevamente los 27°C.