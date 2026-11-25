FOTO: El allanamiento se realizó en una vivienda ubicada en Silverio Córdoba al 1600.

El sistema de videovigilancia con inteligencia artificial Lince fue clave para recuperar un Ford Ka que había sido robado la semana pasada en San Lorenzo. A partir del análisis de imágenes, los investigadores lograron reconstruir el recorrido del vehículo e identificar el domicilio donde había sido guardado. El procedimiento terminó con dos mujeres detenidas y el secuestro de cocaína y un arma de fuego.

El allanamiento se realizó este martes por la tarde en una vivienda ubicada en Silverio Córdoba al 1600. Participaron efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) del Distrito San Lorenzo y del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional XVII, bajo la intervención del Ministerio Público de la Acusación.

La investigación había comenzado tras el robo ocurrido el miércoles de la semana pasada, cuando una mujer de 28 años sufrió la sustracción de su Ford Ka en barrio Fonavi Oeste. Mediante el procesamiento de las imágenes de las cámaras de videovigilancia, el sistema Lince permitió establecer por dónde había circulado el automóvil y detectar el lugar al que lo habían trasladado.

Con esa información y las tareas investigativas posteriores, la fiscal Melisa Serena solicitó la medida judicial. Al ingresar al inmueble, los agentes encontraron el vehículo buscado, que estaba sin sus chapas patentes colocadas. También secuestraron dos teléfonos celulares, dinero en efectivo, recortes de nylon y una balanza de precisión.

Durante la requisa, además, hallaron una pistola calibre 22 con su cargador y siete municiones, junto con un cartucho calibre 9 milímetros. También encontraron 40,1 gramos de una sustancia que dio positivo para cocaína en las pruebas orientativas: parte estaba compactada y el resto distribuido en 51 envoltorios.

Por el procedimiento quedaron detenidas dos mujeres, identificadas como Ornela Milagros L., de 19 años, y Brenda Natali T., de 27, acusadas de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia de arma de fuego de uso civil. Otras dos personas, un hombre de 43 años y una mujer de 74, fueron inicialmente aprehendidas por presunto encubrimiento, pero recuperaron la libertad por disposición de la Fiscalía.

En el lugar también trabajó personal de Policía Científica de la PDI San Lorenzo, que realizó pericias sobre el automóvil y levantó dos rastros del vidrio de la puerta del conductor. La investigación continúa para determinar las circunstancias del robo y las posibles responsabilidades de las personas involucradas.