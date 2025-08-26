Recuperan lámparas LED robadas del alumbrado público y en una cancha de fútbol

En un operativo que combina el trabajo investigativo con la colaboración ciudadana, la Policía de Investigaciones (PDI) recuperó este martes ocho lámparas LED de alto valor que habían sido robadas del sistema de alumbrado público de la ciudad. El insólito destino final del botín fue un predio de canchas de fútbol, donde los artefactos fueron ilegalmente instalados para iluminar los partidos.

El procedimiento se concretó en un allanamiento realizado en un complejo deportivo ubicado en Camino de los Granaderos al 2500, en la zona norte de Rosario.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el pasado 16 de agosto por personal de la Municipalidad de Rosario, quien durante una recorrida rutinaria hizo un descubrimiento sorprendente: identificó varias luminarias de propiedad municipal perfectamente montadas en postes de casi siete metros de altura dentro del predio recreativo.

Ante la evidencia, se dio intervención al fiscal Carlos Covani, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien caratuló la causa como "robo" y ordenó las pesquisas correspondientes a la PDI, fuerza dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia.

Luego de confirmar el hallazgo y recabar las pruebas necesarias, los investigadores solicitaron una orden de registro judicial. El allanamiento fue ejecutado este martes con el apoyo del grupo de irrupción de la PDI y, crucialmente, con la asistencia de cuadrillas técnicas de Alumbrado Público municipal.

Estos últimos fueron esenciales para desmontar de forma segura las lámparas, que se encontraban a considerable altura. En total, se logró el secuestro de ocho unidades LED, las cuales fueron restituidas de inmediato a las áreas correspondientes del municipio para su reinstalación en el espacio público.

La pesquisa continúa abierta para determinar las responsabilidades penales en el hecho.