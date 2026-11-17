FOTO: Rechazo a juicio abreviado en el caso de Agostina Páez en Brasil

Buenos Aires, 17 de noviembre (NA) -- La Justicia de Brasil rechazó este martes la realización de un juicio abreviado en el marco del caso que investiga a Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años acusada de realizar gestos racistas a tres mozos en un bar de Ipanema.

Según confirmó el abogado Sebastián Robles, representante legal de la acusada, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, se trata de un planteo presentado la semana pasada ante la Fiscalía con el objetivo de concluir la situación procesal, pero fue desestimado.

El letrado minimizó el fallo y se mostró cauto respecto al futuro de la investigación: "Solo fue una no aceptación de juicio abreviado. El proceso está en el mismo lugar donde lo dejamos en marzo. Estamos esperando la resolución definitiva".

La santiagueña había pagado una fianza de 18.500 dólares en abril para regresar a la Argentina y continuar sujeta a derecho, mientras aguarda el veredicto del Poder Judicial del país vecino.