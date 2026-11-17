Rechazo a juicio abreviado en el caso de Agostina Páez en Brasil
Se trata de un planteo presentado la semana pasada ante la Fiscalía con el objetivo de resolver la situación procesal, pero fue desestimado.
FOTO: Rechazo a juicio abreviado en el caso de Agostina Páez en Brasil
Buenos Aires, 17 de noviembre (NA) -- La Justicia de Brasil rechazó este martes la realización de un juicio abreviado en el marco del caso que investiga a Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años acusada de realizar gestos racistas a tres mozos en un bar de Ipanema.
Según confirmó el abogado Sebastián Robles, representante legal de la acusada, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, se trata de un planteo presentado la semana pasada ante la Fiscalía con el objetivo de concluir la situación procesal, pero fue desestimado.
El letrado minimizó el fallo y se mostró cauto respecto al futuro de la investigación: "Solo fue una no aceptación de juicio abreviado. El proceso está en el mismo lugar donde lo dejamos en marzo. Estamos esperando la resolución definitiva".
La santiagueña había pagado una fianza de 18.500 dólares en abril para regresar a la Argentina y continuar sujeta a derecho, mientras aguarda el veredicto del Poder Judicial del país vecino.
Lectura rápida
¿Qué decidió la Justicia brasileña?
Rechazó la realización de un juicio abreviado en el caso de Agostina Páez.
¿Quién es Agostina Páez?
Es una abogada argentina de 29 años acusada de realizar gestos racistas en un bar de Ipanema.
¿Qué dijo su abogado sobre el fallo?
El abogado Sebastián Robles minimizó la decisión y espera una resolución definitiva.
¿Qué pasó con la fianza?
Agostina Páez pagó una fianza de 18.500 dólares para regresar a Argentina mientras espera el veredicto.
¿Cuándo se presentó el planteo ante la Fiscalía?
El planteo fue presentado la semana pasada con el objetivo de resolver la situación procesal.
[Fuente: Noticias Argentinas]