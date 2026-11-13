Realizan operativos de fumigación en Colectividades, parques y plazas para controlar a los mosquitos
Las tareas se realizan con termonebulización y apuntan a reducir la presencia de las especies charquero y culex en espacios públicos de alta concurrencia.
13/11/2026 | 13:29Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Fumigación de mosquitos en parques de la ciudad.
La Municipalidad de Rosario lleva adelante operativos periódicos de fumigación en el predio del Parque Nacional a la Bandera, donde se desarrolla la Fiesta Nacional de Colectividades, y en distintos parques, plazas y espacios verdes de la ciudad. Las tareas están a cargo de la Dirección de Vectores y buscan controlar y reducir la presencia de mosquitos de las especies charquero y culex.
Los trabajos se realizan mediante la técnica de termonebulización, con la aplicación de insecticidas del grupo químico piretroide, de bajo impacto ambiental y sin efecto residual. Las intervenciones siguen un cronograma semanal que puede modificarse según las condiciones climáticas y apuntan a disminuir la concentración de estos insectos en espacios públicos con alta circulación de personas.
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Desde el municipio aclararon que estas variedades tienen características diferentes al mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, que se reproduce principalmente en recipientes con agua dentro de los domicilios. El charquero, en particular, suele aparecer en grandes cantidades en períodos de humedad y altas temperaturas, aunque no transmite enfermedades.
Las acciones se complementan con tareas de mantenimiento urbano, como corte de pasto, desmalezado, limpieza de zanjas y control de terrenos baldíos. Además, las autoridades recomendaron sostener las medidas de prevención y cuidado en los hogares para evitar la proliferación de mosquitos.
Lectura rápida
¿Qué está haciendo la Municipalidad de Rosario? Realiza operativos de fumigación en el Parque Nacional a la Bandera y otros espacios verdes.
¿Quién está a cargo de las fumigaciones? Las tareas están a cargo de la Dirección de Vectores.
¿Cuándo se realizan las fumigaciones? Se llevan a cabo siguiendo un cronograma semanal que puede modificarse por condiciones climáticas.
¿Dónde se están llevando a cabo estas acciones? En el Parque Nacional a la Bandera y en distintos parques, plazas y espacios verdes de Rosario.
¿Por qué se realizan estas fumigaciones? Para controlar y reducir la presencia de mosquitos de las especies charquero y culex.