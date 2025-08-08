Rawson: los padres que adeuden cuotas alimentarias no podrán ir a la cancha
Tras una medida aprobada por el Concejo Deliberante de Rawson, tampoco podrán asistir a recitales.
08/08/2025 | 07:02Redacción Cadena 3
FOTO: Rawson: los padres que adeuden cuotas alimentarias no podrán ir a la cancha
Los padres que incumplieron con la cuota alimentaria establecida por orden judicial y que figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RAM) no podrán asistir a ver un partido de fútbol a la cancha ni a recitales en la ciudad chubutense de Rawson.
Así lo aprobó el Concejo Deliberante de Rawson tras una ordenanza en la cual prohíbe a las personas incluidas en ese registro ingresar a eventos deportivos y culturales.
Según indicó ADNSUR, entre los argumentos que se detallaron en el proyecto de ordenanza, se indicó que actualmente "se observa una alta morosidad de padres y madres que no cumplen con las obligaciones alimentarias para con sus hijos" y, debido a ello, está "la necesidad de arbitrar desde todos los niveles estatales acciones, mecanismos y normas a los efectos de impulsar la plena satisfacción de los derechos alimentarios de niñas, niños y adolescentes".
Además, el texto señala que el goce de actividades como partidos de fútbol, recitales y otros eventos públicos “resulta incompatible con el incumplimiento deliberado de una obligación básica como es la manutención de los propios hijos” y agrega que "esta medida no solo tiene una finalidad sancionatoria, sino que pretende generar conciencia social, reforzar los principios de responsabilidad parental y proteger de manera efectiva los derechos de la niñez".
El medio sureño señaló además que la ordenanza detalla que la prohibición alcanza a eventos que se realicen dentro del público de Rawson, abarcando a partidos de fútbol de cualquier categoría, eventos deportivos de cualquier disciplina y espectáculos musicales, teatrales, bailables o de cualquier otra índole artística o cultural, tanto públicos como privados, que congreguen a una concurrencia masiva o limitada.
Lectura rápida
¿Quiénes no podrán ir a eventos? Los padres que adeudan cuotas alimentarias.
¿Qué tipos de eventos estarán prohibidos? Partidos de fútbol, recitales y eventos culturales.
¿Dónde se aplica la medida? En la ciudad de Rawson, Chubut.
¿Cuál es el objetivo de la ordenanza? Generar conciencia social sobre la responsabilidad parental.
¿Qué organismo aprobó la medida? El Concejo Deliberante de Rawson.
[Fuente: Noticias Argentinas]