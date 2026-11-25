Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 25 de noviembre.
El sorteo número 31676 de la quiniela vespertina se realizó el miércoles 25 de noviembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 0488, que se interpreta como "A primera (El Papa)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 31676 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el miércoles 25 de noviembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 0488, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Papa).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 0488
2° 1098
3° 6648
4° 7935
5° 6742
6° 3782
7° 4139
8° 7426
9° 8629
10° 5992
11° 8866
12° 8560
13° 4870
14° 8401
15° 3383
16° 9829
17° 4359
18° 0645
19° 1409
20° 3204
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31676 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 25 de noviembre a las 18:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 0488.
¿Qué significa el número 0488?
Se interpreta como "A primera (El Papa)".
¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 0488, 2° 1098, 3° 6648, 4° 7935, 5° 6742.