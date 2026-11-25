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El sorteo número 31676 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el miércoles 25 de noviembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 0488, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Papa).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 0488

2° 1098

3° 6648

4° 7935

5° 6742

6° 3782

7° 4139

8° 7426

9° 8629

10° 5992

11° 8866

12° 8560

13° 4870

14° 8401

15° 3383

16° 9829

17° 4359

18° 0645

19° 1409

20° 3204