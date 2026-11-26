Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy jueves 26 de noviembre.
El sorteo número 31677 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el jueves 26 de noviembre a las 18:00, con el número 8871 en la cabeza, que se interpreta como "A primera (Excremento)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 31677 de la quiniela vespertina se realizó el jueves 26 de noviembre a las 18:00, destacándose el número a la cabeza 8871, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Excremento).
1° 8871
2° 1060
3° 3982
4° 4462
5° 3273
6° 5399
7° 7470
8° 7020
9° 1022
10° 2043
11° 2884
12° 2277
13° 5873
14° 6484
15° 6930
16° 5634
17° 7027
18° 0944
19° 3841
20° 9649
Los resultados de la quiniela vespertina son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este tipo de juego es muy popular en Argentina, donde los jugadores confían en sus números favoritos para obtener premios significativos. La interpretación de los números también juega un papel importante en la cultura de las apuestas, ya que muchos creen que ciertos números traen buena fortuna.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31677 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 26 de noviembre a las 18:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 8871.
¿Qué significa el número 8871?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (Excremento)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.