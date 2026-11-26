El sorteo número 31677 de la quiniela vespertina se realizó el jueves 26 de noviembre a las 18:00, destacándose el número a la cabeza 8871, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Excremento).

1° 8871

2° 1060

3° 3982

4° 4462

5° 3273

6° 5399

7° 7470

8° 7020

9° 1022

10° 2043

11° 2884

12° 2277

13° 5873

14° 6484

15° 6930

16° 5634

17° 7027

18° 0944

19° 3841

20° 9649

Los resultados de la quiniela vespertina son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este tipo de juego es muy popular en Argentina, donde los jugadores confían en sus números favoritos para obtener premios significativos. La interpretación de los números también juega un papel importante en la cultura de las apuestas, ya que muchos creen que ciertos números traen buena fortuna.