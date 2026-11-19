Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy jueves 19 de noviembre.
El sorteo número 31671 de la quiniela vespertina se realizó el jueves 19 de noviembre a las 18:00, destacando el número 9075 en la primera posición, interpretado como "A primera (Besos)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 31671 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el jueves 19 de noviembre a las 18:00, destacando el número a la cabeza 9075, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Besos).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9075
2° 9295
3° 8049
4° 8306
5° 8575
6° 5977
7° 3106
8° 5923
9° 8754
10° 4200
11° 5241
12° 9084
13° 6628
14° 6957
15° 8095
16° 1771
17° 6673
18° 0593
19° 2545
20° 9693
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31671 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 19 de noviembre a las 18:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 9075, interpretado como "A primera (Besos)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar el resultado?
Los resultados están disponibles en la página de Cadena 3.