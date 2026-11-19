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El número de sorteo 31671 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el jueves 19 de noviembre a las 18:00, destacando el número a la cabeza 9075, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Besos).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9075

2° 9295

3° 8049

4° 8306

5° 8575

6° 5977

7° 3106

8° 5923

9° 8754

10° 4200

11° 5241

12° 9084

13° 6628

14° 6957

15° 8095

16° 1771

17° 6673

18° 0593

19° 2545

20° 9693