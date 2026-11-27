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El número de sorteo 13096 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el viernes 27 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 8577, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Pierna de Mujer).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8577

2° 5363

3° 4296

4° 0343

5° 8867

6° 0156

7° 4169

8° 2595

9° 2310

10° 8188

11° 2534

12° 6412

13° 0788

14° 9299

15° 9253

16° 3271

17° 9399

18° 9454

19° 1143

20° 3343