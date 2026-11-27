Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy viernes 27 de noviembre.
El sorteo número 13096 de la Quiniela Turista se realizó el viernes 27 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 8577, que se interpreta como "A primera (Pierna de Mujer)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 13096 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el viernes 27 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 8577, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Pierna de Mujer).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8577
2° 5363
3° 4296
4° 0343
5° 8867
6° 0156
7° 4169
8° 2595
9° 2310
10° 8188
11° 2534
12° 6412
13° 0788
14° 9299
15° 9253
16° 3271
17° 9399
18° 9454
19° 1143
20° 3343
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13096 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 27 de noviembre a las 22:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 8577.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Pierna de Mujer)".
¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 8577, 2° 5363, 3° 4296, 4° 0343, 5° 8867.