Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy sábado 28 de noviembre.
El sorteo número 13097 de la Quiniela Turista se realizó el sábado 28 de noviembre a las 22:15, destacando el número 3251 en la primera posición, conocido como "A primera (Serrucho)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 13097 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el sábado 28 de noviembre a las 22:15, destacando el número a la cabeza 3251, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Serrucho).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3251
2° 6218
3° 0923
4° 2751
5° 4817
6° 1696
7° 0221
8° 4797
9° 5085
10° 8816
11° 7428
12° 0221
13° 5682
14° 4403
15° 5175
16° 3798
17° 6845
18° 3230
19° 8914
20° 4389
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13097 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 28 de noviembre a las 22:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 3251, interpretado como "A primera (Serrucho)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar más información?
En la página oficial de la Quiniela.