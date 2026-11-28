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El sorteo número 13097 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el sábado 28 de noviembre a las 22:15, destacando el número a la cabeza 3251, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Serrucho).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 3251

2° 6218

3° 0923

4° 2751

5° 4817

6° 1696

7° 0221

8° 4797

9° 5085

10° 8816

11° 7428

12° 0221

13° 5682

14° 4403

15° 5175

16° 3798

17° 6845

18° 3230

19° 8914

20° 4389