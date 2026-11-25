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El sorteo número 13094 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el miércoles 25 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 9649, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Carne).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9649

2° 9803

3° 9757

4° 2287

5° 9251

6° 0723

7° 4900

8° 2038

9° 6461

10° 5313

11° 7783

12° 4095

13° 9128

14° 6059

15° 9936

16° 9526

17° 0964

18° 5109

19° 9179

20° 5268