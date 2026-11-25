Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy miércoles 25 de noviembre.
El sorteo número 13094 de la Quiniela Turista se realizó el miércoles 25 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 9649, correspondiente a "A primera (La Carne)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 13094 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el miércoles 25 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 9649, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Carne).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9649
2° 9803
3° 9757
4° 2287
5° 9251
6° 0723
7° 4900
8° 2038
9° 6461
10° 5313
11° 7783
12° 4095
13° 9128
14° 6059
15° 9936
16° 9526
17° 0964
18° 5109
19° 9179
20° 5268
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13094 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 25 de noviembre a las 22:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 9649.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (La Carne)".
¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 9649, 2° 9803, 3° 9757, 4° 2287, 5° 9251.