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El sorteo número 13088 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el miércoles 18 de noviembre a las 22:15, destacando el número a la cabeza 4435, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Pajarito).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 4435

2° 3188

3° 1200

4° 7947

5° 4086

6° 4613

7° 5971

8° 0279

9° 5506

10° 0052

11° 6260

12° 6386

13° 7365

14° 7101

15° 0694

16° 7408

17° 0655

18° 0669

19° 2400

20° 1546