Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy miércoles 18 de noviembre.
El sorteo número 13088 de la Quiniela Turista se realizó el miércoles 18 de noviembre a las 22:15, destacando el número 4435 como el ganador a primera, conocido como Pajarito.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 13088 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el miércoles 18 de noviembre a las 22:15, destacando el número a la cabeza 4435, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Pajarito).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4435
2° 3188
3° 1200
4° 7947
5° 4086
6° 4613
7° 5971
8° 0279
9° 5506
10° 0052
11° 6260
12° 6386
13° 7365
14° 7101
15° 0694
16° 7408
17° 0655
18° 0669
19° 2400
20° 1546
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13088 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 18 de noviembre a las 22:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 4435, interpretado como A primera (Pajarito).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar el resultado?
Los resultados están disponibles en la página de la Quiniela Turista.