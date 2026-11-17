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El sorteo número 13086 de la quiniela turista se llevó a cabo el martes 17 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 1886, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Humo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 1886

2° 9023

3° 8607

4° 7068

5° 3259

6° 7155

7° 0316

8° 8074

9° 2966

10° 1928

11° 1763

12° 7459

13° 1780

14° 5407

15° 8854

16° 3224

17° 2429

18° 9691

19° 1246

20° 8031