Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy martes 17 de noviembre.
El sorteo número 13086 de la quiniela turista se realizó el martes 17 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 1886, correspondiente a "A primera (El Humo)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 13086 de la quiniela turista se llevó a cabo el martes 17 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 1886, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Humo).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1886
2° 9023
3° 8607
4° 7068
5° 3259
6° 7155
7° 0316
8° 8074
9° 2966
10° 1928
11° 1763
12° 7459
13° 1780
14° 5407
15° 8854
16° 3224
17° 2429
18° 9691
19° 1246
20° 8031
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13086 de la quiniela turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 17 de noviembre a las 22:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 1886.
¿Qué significa el número 1886?
Se interpreta como "A primera (El Humo)".
¿Cuáles son los otros números ganadores?
Los números ganadores son del 1° al 20°: 9023, 8607, 7068, 3259, 7155, 0316, 8074, 2966, 1928, 1763, 7459, 1780, 5407, 8854, 3224, 2429, 9691, 1246, 8031.