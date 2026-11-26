Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy jueves 26 de noviembre.
El sorteo número 13095 de la quiniela turista se realizó el jueves 26 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 4792, correspondiente a "A primera (El Medico)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 13095 de la quiniela turista se llevó a cabo el jueves 26 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 4792, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Medico).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4792
2° 1826
3° 2876
4° 1760
5° 8620
6° 0188
7° 2294
8° 0527
9° 6206
10° 4279
11° 7757
12° 9324
13° 1712
14° 0382
15° 8862
16° 7091
17° 1547
18° 6376
19° 8678
20° 8677
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13095 de la quiniela turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 26 de noviembre a las 22:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 4792.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (El Medico)".
¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 4792, 2° 1826, 3° 2876, 4° 1760, 5° 8620.