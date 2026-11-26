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El sorteo número 13095 de la quiniela turista se llevó a cabo el jueves 26 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 4792, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Medico).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 4792

2° 1826

3° 2876

4° 1760

5° 8620

6° 0188

7° 2294

8° 0527

9° 6206

10° 4279

11° 7757

12° 9324

13° 1712

14° 0382

15° 8862

16° 7091

17° 1547

18° 6376

19° 8678

20° 8677