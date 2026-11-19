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El número de sorteo 13089 de la quiniela turista se llevó a cabo el jueves 19 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 8560, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Virgen).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8560

2° 6738

3° 3147

4° 5441

5° 1148

6° 4354

7° 7379

8° 8041

9° 8538

10° 6756

11° 9773

12° 3490

13° 4760

14° 5908

15° 6032

16° 2660

17° 3157

18° 7456

19° 8884

20° 4261