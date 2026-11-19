Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy jueves 19 de noviembre.
El sorteo número 13089 de la quiniela turista se realizó el jueves 19 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 8560, correspondiente a "A primera (La Virgen)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 13089 de la quiniela turista se llevó a cabo el jueves 19 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 8560, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Virgen).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8560
2° 6738
3° 3147
4° 5441
5° 1148
6° 4354
7° 7379
8° 8041
9° 8538
10° 6756
11° 9773
12° 3490
13° 4760
14° 5908
15° 6032
16° 2660
17° 3157
18° 7456
19° 8884
20° 4261
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13089 de la quiniela turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 19 de noviembre a las 22:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 8560.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (La Virgen)".
¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron los 20 números ganadores, comenzando con 8560.