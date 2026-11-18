Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy miércoles 18 de noviembre.
El sorteo número 26617 de la quiniela nocturna se realizó el miércoles 18 de noviembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 4636, correspondiente a "A primera (Castañas)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 26617, correspondiente a la quiniela nocturna, se llevó a cabo el miércoles 18 de noviembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 4636, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Castañas).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4636
2° 0200
3° 0876
4° 4286
5° 0980
6° 0542
7° 9442
8° 1051
9° 5532
10° 7908
11° 8348
12° 5988
13° 7805
14° 4257
15° 2247
16° 6994
17° 5781
18° 3466
19° 5667
20° 4959
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26617 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 18 de noviembre a las 21:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 4636.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Castañas).
¿Cuáles fueron los resultados de los 20 números?
Se publicaron los números del 1° al 20, comenzando con 4636.