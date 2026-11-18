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El número de sorteo 26617, correspondiente a la quiniela nocturna, se llevó a cabo el miércoles 18 de noviembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 4636, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Castañas).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 4636

2° 0200

3° 0876

4° 4286

5° 0980

6° 0542

7° 9442

8° 1051

9° 5532

10° 7908

11° 8348

12° 5988

13° 7805

14° 4257

15° 2247

16° 6994

17° 5781

18° 3466

19° 5667

20° 4959