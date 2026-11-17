El número de sorteo es 26616, correspondiente a la quiniela nocturna, realizado el martes 17 de noviembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 8889, interpretado tradicionalmente como A primera (La Rata).

1° 8889

2° 8817

3° 8129

4° 3916

5° 6867

6° 2759

7° 3898

8° 5535

9° 1266

10° 2989

11° 8985

12° 5169

13° 4188

14° 2965

15° 8197

16° 2765

17° 5817

18° 0573

19° 8557

20° 0041

Los resultados de la quiniela nocturna son esperados por muchos apostadores en Argentina, quienes confían en la suerte para obtener premios significativos. Este sorteo, como todos los demás, genera gran expectativa entre los participantes.

Los números ganadores son una combinación de suerte y estrategia, y cada sorteo ofrece una nueva oportunidad para los jugadores. La quiniela es un juego que forma parte de la cultura de apuestas en el país.