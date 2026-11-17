Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy martes 17 de noviembre.
El sorteo número 26616 de la quiniela nocturna se realizó el martes 17 de noviembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 8889, correspondiente a "A primera (La Rata)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo es 26616, correspondiente a la quiniela nocturna, realizado el martes 17 de noviembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 8889, interpretado tradicionalmente como A primera (La Rata).
1° 8889
2° 8817
3° 8129
4° 3916
5° 6867
6° 2759
7° 3898
8° 5535
9° 1266
10° 2989
11° 8985
12° 5169
13° 4188
14° 2965
15° 8197
16° 2765
17° 5817
18° 0573
19° 8557
20° 0041
Los resultados de la quiniela nocturna son esperados por muchos apostadores en Argentina, quienes confían en la suerte para obtener premios significativos. Este sorteo, como todos los demás, genera gran expectativa entre los participantes.
Los números ganadores son una combinación de suerte y estrategia, y cada sorteo ofrece una nueva oportunidad para los jugadores. La quiniela es un juego que forma parte de la cultura de apuestas en el país.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26616 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 17 de noviembre a las 21:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 8889.
¿Qué significa el número 8889?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (La Rata)".
¿Cuáles son los números ganadores?
Los números ganadores son 8889, 8817, 8129, entre otros.