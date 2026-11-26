El sorteo número 26624 de la Quiniela Nocturna se llevó a cabo el jueves 26 de noviembre a las 21:00, destacando el número a la cabeza 8449, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Carne).

1° 8449

2° 3180

3° 4234

4° 7450

5° 3498

6° 8100

7° 0806

8° 2435

9° 1368

10° 6071

11° 7607

12° 9078

13° 7280

14° 0509

15° 6069

16° 4244

17° 2264

18° 1573

19° 6057

20° 2180

Los participantes de la Quiniela Nocturna esperan con ansias los resultados, que pueden cambiar la vida de muchos. Este sorteo, como todos, genera gran expectativa entre los apostadores que confían en la suerte.

El número 8449 ha sido el afortunado de esta noche, y su interpretación como A primera (La Carne) añade un significado especial para quienes siguen la tradición de la quiniela.