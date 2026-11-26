Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy jueves 26 de noviembre.
El sorteo número 26624 de la Quiniela Nocturna se realizó el jueves 26 de noviembre a las 21:00, destacando el número 8449 como el ganador a la cabeza, correspondiente a "A primera (La Carne)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 26624 de la Quiniela Nocturna se llevó a cabo el jueves 26 de noviembre a las 21:00, destacando el número a la cabeza 8449, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Carne).
1° 8449
2° 3180
3° 4234
4° 7450
5° 3498
6° 8100
7° 0806
8° 2435
9° 1368
10° 6071
11° 7607
12° 9078
13° 7280
14° 0509
15° 6069
16° 4244
17° 2264
18° 1573
19° 6057
20° 2180
Los participantes de la Quiniela Nocturna esperan con ansias los resultados, que pueden cambiar la vida de muchos. Este sorteo, como todos, genera gran expectativa entre los apostadores que confían en la suerte.
El número 8449 ha sido el afortunado de esta noche, y su interpretación como A primera (La Carne) añade un significado especial para quienes siguen la tradición de la quiniela.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26624 de la Quiniela Nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 26 de noviembre a las 21:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número ganador a la cabeza fue el 8449.
¿Qué significa el número 8449?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (La Carne)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.