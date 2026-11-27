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El sorteo número 18953 de la quiniela matutina se llevó a cabo el viernes 27 de noviembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 9373, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Hospital).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9373

2° 7963

3° 7260

4° 1778

5° 9245

6° 7312

7° 3260

8° 8129

9° 3722

10° 3280

11° 4603

12° 9684

13° 7683

14° 5446

15° 0893

16° 1780

17° 2518

18° 2296

19° 9723

20° 5216