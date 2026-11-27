Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy viernes 27 de noviembre.
Este viernes 27 de noviembre se realizó el sorteo número 18953 de la quiniela matutina. El número a la cabeza fue 9373, que se interpreta como "A primera (Hospital)". Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 18953 de la quiniela matutina se llevó a cabo el viernes 27 de noviembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 9373, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Hospital).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9373
2° 7963
3° 7260
4° 1778
5° 9245
6° 7312
7° 3260
8° 8129
9° 3722
10° 3280
11° 4603
12° 9684
13° 7683
14° 5446
15° 0893
16° 1780
17° 2518
18° 2296
19° 9723
20° 5216
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18953 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 27 de noviembre a las 15:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 9373.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Hospital)".
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Los resultados van del 9373 al 5216, en orden de posición.