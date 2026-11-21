Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy sábado 21 de noviembre.
El sorteo número 18948 de la Quiniela Matutina se realizó el sábado 21 de noviembre a las 15:00, destacando el número 5071 en la primera posición, asociado a la interpretación tradicional de "A primera (Excremento)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 18948 de la Quiniela Matutina se llevó a cabo el sábado 21 de noviembre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 5071, cuya interpretación tradicional es A primera (Excremento).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 5071
2° 3081
3° 9068
4° 0899
5° 6957
6° 5729
7° 1342
8° 3879
9° 6745
10° 9683
11° 4158
12° 9195
13° 8504
14° 0915
15° 0186
16° 7421
17° 4235
18° 3826
19° 2094
20° 6151
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18948 de la Quiniela Matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 21 de noviembre a las 15:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 5071, interpretado como "A primera (Excremento)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se pueden consultar los resultados?
Los resultados están disponibles en la página de la Quiniela.