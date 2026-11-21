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El sorteo número 18948 de la Quiniela Matutina se llevó a cabo el sábado 21 de noviembre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 5071, cuya interpretación tradicional es A primera (Excremento).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 5071

2° 3081

3° 9068

4° 0899

5° 6957

6° 5729

7° 1342

8° 3879

9° 6745

10° 9683

11° 4158

12° 9195

13° 8504

14° 0915

15° 0186

16° 7421

17° 4235

18° 3826

19° 2094

20° 6151