Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 25 de noviembre.
El sorteo número 18951 de la quiniela matutina se realizó el miércoles 25 de noviembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 1784, asociado a "A primera (La Iglesia)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 18951 de la QUINIELA MATUTINA se llevó a cabo el miércoles 25 de noviembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 1784, interpretado tradicionalmente como A primera (La Iglesia).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1784
2° 8113
3° 0331
4° 2959
5° 0767
6° 0819
7° 4487
8° 4198
9° 4950
10° 5445
11° 1121
12° 6108
13° 4918
14° 7786
15° 9031
16° 3773
17° 0782
18° 2137
19° 0372
20° 5146
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18951 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 25 de noviembre a las 15:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 1784.
¿Qué significa el número 1784?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (La Iglesia)".
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Los resultados van del 1784 al 5146, en las posiciones del 1° al 20.