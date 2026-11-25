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El número de sorteo 18951 de la QUINIELA MATUTINA se llevó a cabo el miércoles 25 de noviembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 1784, interpretado tradicionalmente como A primera (La Iglesia).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 1784

2° 8113

3° 0331

4° 2959

5° 0767

6° 0819

7° 4487

8° 4198

9° 4950

10° 5445

11° 1121

12° 6108

13° 4918

14° 7786

15° 9031

16° 3773

17° 0782

18° 2137

19° 0372

20° 5146