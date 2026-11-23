Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy lunes 23 de noviembre.
Este lunes 23 de noviembre se llevó a cabo el sorteo número 18949 de la quiniela matutina, donde el número a la cabeza fue 8027, representando a "A primera (El Peine)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 18949 de la quiniela matutina se realizó el lunes 23 de noviembre a las 15:00, destacándose el número a la cabeza 8027, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Peine).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8027
2° 5227
3° 6265
4° 8685
5° 5396
6° 5672
7° 9114
8° 9247
9° 5616
10° 3341
11° 8828
12° 2617
13° 1069
14° 7588
15° 1749
16° 8020
17° 8663
18° 9292
19° 6746
20° 3334
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18949 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 23 de noviembre a las 15:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 8027, interpretado como "A primera (El Peine)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se pueden consultar los resultados?
Los resultados se pueden consultar en medios como Cadena 3.