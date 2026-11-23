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El sorteo número 18949 de la quiniela matutina se realizó el lunes 23 de noviembre a las 15:00, destacándose el número a la cabeza 8027, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Peine).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8027

2° 5227

3° 6265

4° 8685

5° 5396

6° 5672

7° 9114

8° 9247

9° 5616

10° 3341

11° 8828

12° 2617

13° 1069

14° 7588

15° 1749

16° 8020

17° 8663

18° 9292

19° 6746

20° 3334