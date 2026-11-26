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El sorteo número 18952 de la quiniela matutina se llevó a cabo el jueves 26 de noviembre a las 15:00, destacándose el número a la cabeza 2916, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Anillo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 2916

2° 1862

3° 9739

4° 4484

5° 9415

6° 8183

7° 7463

8° 3123

9° 0290

10° 3081

11° 1150

12° 7067

13° 5824

14° 5102

15° 4178

16° 3820

17° 0133

18° 6579

19° 7282

20° 9802