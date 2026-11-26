Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy jueves 26 de noviembre.
Este jueves 26 de noviembre se realizó el sorteo número 18952 de la quiniela matutina, donde el número a la cabeza fue 2916, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (Anillo)'.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 18952 de la quiniela matutina se llevó a cabo el jueves 26 de noviembre a las 15:00, destacándose el número a la cabeza 2916, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Anillo).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2916
2° 1862
3° 9739
4° 4484
5° 9415
6° 8183
7° 7463
8° 3123
9° 0290
10° 3081
11° 1150
12° 7067
13° 5824
14° 5102
15° 4178
16° 3820
17° 0133
18° 6579
19° 7282
20° 9802
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18952 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 26 de noviembre de 2026.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 2916.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta tradicionalmente como A primera (Anillo).
¿A qué hora se realizó el sorteo?
El sorteo se realizó a las 15:00.