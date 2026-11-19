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El número de sorteo 18946 de la Quiniela Matutina se llevó a cabo el jueves 19 de noviembre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 7447, interpretado tradicionalmente como A primera (Muerto).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 7447

2° 8444

3° 1153

4° 5059

5° 8752

6° 1999

7° 1916

8° 1036

9° 6605

10° 4305

11° 5772

12° 8447

13° 5615

14° 9513

15° 0931

16° 1405

17° 3627

18° 6854

19° 5748

20° 2645