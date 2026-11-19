Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy jueves 19 de noviembre.
El sorteo número 18946 de la Quiniela Matutina se realizó el jueves 19 de noviembre a las 15:00, destacando el número 7447 en la primera posición, interpretado como "A primera (Muerto)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 18946 de la Quiniela Matutina se llevó a cabo el jueves 19 de noviembre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 7447, interpretado tradicionalmente como A primera (Muerto).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7447
2° 8444
3° 1153
4° 5059
5° 8752
6° 1999
7° 1916
8° 1036
9° 6605
10° 4305
11° 5772
12° 8447
13° 5615
14° 9513
15° 0931
16° 1405
17° 3627
18° 6854
19° 5748
20° 2645
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18946 de la Quiniela Matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 19 de noviembre a las 15:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 7447, interpretado como "A primera (Muerto)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar más información?
En el sitio oficial de la Quiniela.