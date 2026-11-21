El sorteo número 5526 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el sábado 21 de noviembre a las 12:00. El número a la cabeza fue el 0226, interpretado tradicionalmente como A primera (La Misa).

1° 0226

2° 5208

3° 9245

4° 1463

5° 5348

6° 7211

7° 1060

8° 2022

9° 5571

10° 1771

11° 5899

12° 1933

13° 7342

14° 2544

15° 4857

16° 7628

17° 2522

18° 6844

19° 1640

20° 1150

La Quiniela es un juego de azar muy popular en Argentina, donde los participantes eligen números con la esperanza de ganar premios. Este tipo de sorteos se realizan a diario y generan gran expectativa entre los apostadores. La interpretación de los números también tiene un significado cultural que muchos jugadores consideran al momento de elegir sus apuestas.