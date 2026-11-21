Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy sábado 21 de noviembre.
El sorteo número 5526 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el sábado 21 de noviembre a las 12:00. El número a la cabeza fue el 0226, interpretado como "A primera (La Misa)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 5526 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el sábado 21 de noviembre a las 12:00. El número a la cabeza fue el 0226, interpretado tradicionalmente como A primera (La Misa).
1° 0226
2° 5208
3° 9245
4° 1463
5° 5348
6° 7211
7° 1060
8° 2022
9° 5571
10° 1771
11° 5899
12° 1933
13° 7342
14° 2544
15° 4857
16° 7628
17° 2522
18° 6844
19° 1640
20° 1150
La Quiniela es un juego de azar muy popular en Argentina, donde los participantes eligen números con la esperanza de ganar premios. Este tipo de sorteos se realizan a diario y generan gran expectativa entre los apostadores. La interpretación de los números también tiene un significado cultural que muchos jugadores consideran al momento de elegir sus apuestas.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5526 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 21 de noviembre a las 12:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue el 0226.
¿Qué significa el número 0226?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (La Misa)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.