El sorteo número 5529 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el miércoles 25 de noviembre a las 12:00, destacando el número a la cabeza 1737, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Eucaliptus).

1° 1737

2° 2143

3° 5583

4° 9460

5° 2268

6° 8879

7° 4379

8° 7826

9° 4020

10° 3418

11° 8239

12° 7155

13° 4717

14° 9137

15° 9806

16° 3826

17° 6649

18° 3869

19° 1897

20° 4922

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?

El sorteo número 5529 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?

El miércoles 25 de noviembre a las 12:00.

¿Cuál fue el número ganador?

El número a la cabeza fue 1737, asociado a "A primera (Eucaliptus)".

¿Cuántos números se sortearon?

Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se pueden consultar los resultados?

Los resultados están disponibles en Cadena 3 Argentina.