El sorteo número 5522 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el martes 17 de noviembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 2236, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Castañas).

1° 2236

2° 2654

3° 7168

4° 9262

5° 0662

6° 9231

7° 3296

8° 8768

9° 7215

10° 8932

11° 6027

12° 2268

13° 2734

14° 3967

15° 4430

16° 8159

17° 6165

18° 2663

19° 4671

20° 2469

La Quiniela es uno de los juegos de azar más populares en Argentina, y cada sorteo genera gran expectativa entre los apostadores. Los números ganadores son esperados con ansias, y el sorteo de hoy no fue la excepción. Con un número a la cabeza que representa a Castañas, muchos apostadores celebrarán sus aciertos.