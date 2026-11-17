Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy martes 17 de noviembre.
El sorteo número 5522 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el martes 17 de noviembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 2236, correspondiente a A primera (Castañas).
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 5522 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el martes 17 de noviembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 2236, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Castañas).
1° 2236
2° 2654
3° 7168
4° 9262
5° 0662
6° 9231
7° 3296
8° 8768
9° 7215
10° 8932
11° 6027
12° 2268
13° 2734
14° 3967
15° 4430
16° 8159
17° 6165
18° 2663
19° 4671
20° 2469
La Quiniela es uno de los juegos de azar más populares en Argentina, y cada sorteo genera gran expectativa entre los apostadores. Los números ganadores son esperados con ansias, y el sorteo de hoy no fue la excepción. Con un número a la cabeza que representa a Castañas, muchos apostadores celebrarán sus aciertos.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5522 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 17 de noviembre a las 12:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 2236.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Castañas).
¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 2236, 2° 2654, 3° 7168, 4° 9262, 5° 0662.