Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy lunes 23 de noviembre.
El sorteo número 5527 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el lunes 23 de noviembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 9449, correspondiente a "A primera (La Carne)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 5527 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el lunes 23 de noviembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 9449, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Carne).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9449
2° 0529
3° 4130
4° 7588
5° 7342
6° 9092
7° 7265
8° 4351
9° 0773
10° 2269
11° 0969
12° 1935
13° 5914
14° 2786
15° 9901
16° 6636
17° 6421
18° 1501
19° 5992
20° 8297
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5527 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 23 de noviembre a las 12:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 9449.
¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta como "A primera (La Carne)".
¿Cuáles son los otros números?
Los números del 2° al 20° son 0529, 4130, 7588, 7342, 9092, 7265, 4351, 0773, 2269, 0969, 1935, 5914, 2786, 9901, 6636, 6421, 1501, 5992, 8297.