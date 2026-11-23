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El sorteo número 5527 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el lunes 23 de noviembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 9449, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Carne).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9449

2° 0529

3° 4130

4° 7588

5° 7342

6° 9092

7° 7265

8° 4351

9° 0773

10° 2269

11° 0969

12° 1935

13° 5914

14° 2786

15° 9901

16° 6636

17° 6421

18° 1501

19° 5992

20° 8297