Pullaro: “Santa Fe siempre tuvo más coraje que miedo y más optimismo que pesimismo”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este domingo el acto oficial por el 453° aniversario de la fundación de la ciudad capital, que se realizó en el Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja, en Cayastá. Durante su discurso, vinculó el legado histórico de la provincia con los desafíos actuales en materia de seguridad, producción y prevención ante el fenómeno de El Niño.

“Somos una provincia que siempre tuvo mucho más coraje que miedo, más esperanza que pesimismo”, afirmó el mandatario al recuperar el espíritu de rebeldía que, según planteó, caracteriza la historia santafesina desde sus primeros años y la Revolución de los Siete Jefes.

En su repaso histórico, Pullaro recordó la fundación de Juan de Garay, el posterior traslado de la ciudad y la figura del brigadier general Estanislao López. También destacó el papel de la producción, la industria, el comercio y la educación en el desarrollo provincial.

“Hoy la provincia invencible de Santa Fe es el campo, la industria y el comercio, pero también las universidades públicas y el sistema educativo que le dio ciencia y tecnología para desarrollarse”, expresó.

Seguridad, producción y prevención ante El Niño

El gobernador también hizo referencia a las políticas de seguridad y a la decisión de enfrentar a las organizaciones criminales. En ese sentido, sostuvo que Santa Fe demostró que es posible combatir el delito organizado sin vulnerar las garantías constitucionales.

“Somos una provincia que se cae, pero que se pone de pie; que se atrevió a luchar de frente contra el crimen organizado y contra las mafias, y pudimos mostrarle al resto de nuestro país y de América Latina que sin violar las garantías constitucionales se puede construir políticas públicas que le permitan a nuestra población vivir mejor”, señaló.

Además, destacó la realización de los Juegos Suramericanos, durante los cuales, según indicó, pasaron 3.500.000 personas sin que se registraran hechos de violencia.

Otro de los ejes del discurso fue la preparación de la provincia ante el fenómeno de El Niño, en un contexto marcado por la crecida del río Paraná y las evacuaciones de familias y ganado en zonas afectadas.

“Sigamos trabajando juntos y estemos siempre al lado del que menos tiene en este momento, acompañando a las personas que debieron dejar sus hogares por la crecida”, manifestó.

En esa línea, aseguró que el Gobierno provincial lleva ocho meses trabajando para reducir el impacto de posibles inundaciones. “La diferencia es que hace ocho meses venimos haciendo todo lo humanamente posible para que, si la naturaleza nos golpea, se sufra lo menos posible”, agregó.

Del acto participaron la diputada nacional y ex vicegobernadora Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García; el senador por el departamento Garay, Germán Baumgartner; el presidente de la Corte Suprema provincial, Rafael Gutiérrez; el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, y el presidente comunal de Cayastá, Edgardo Berli, entre otras autoridades.

Comenzó la Semana Invencible

La ceremonia también marcó el inicio de la Semana Invencible, una programación organizada por el Gobierno provincial para conmemorar el aniversario fundacional de Santa Fe y homenajear a Estanislao López, al cumplirse 240 años de su nacimiento.

Las actividades se desarrollarán entre el martes 17 y el domingo 22 de noviembre e incluirán muestras, restauraciones de obras patrimoniales, presentaciones de libros, charlas, funciones teatrales, peñas y propuestas educativas. También está prevista una marcha de antorchas hacia el monumento al Brigadier.

El cierre será el lunes 23 en la ciudad de Santa Fe. Desde las 17 habrá actividades en el Museo y Biblioteca Policial y, posteriormente, la Plaza 25 de Mayo recibirá el Festival Musical-Peña Invencible.

La programación incluirá las bandas sinfónicas de las policías de Rosario y Santa Fe, agrupaciones tradicionalistas, Son de Río, Itatí Barrionuevo y Rubén Carughi, entre otros artistas.

Desde las 20.15 se presentarán la Delegación Santafesina Cosquín 2026 y Juan Carlos Baglietto. El cierre estará a cargo del espectáculo Agitando Pañuelos, con la participación de Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto y Patricia Sosa.