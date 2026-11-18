FOTO: Psoriasis: impacto en la piel y el bienestar emocional de los argentinos

Buenos Aires, 18 de noviembre (NA) – La psoriasis es una enfermedad inflamatoria no contagiosa que afecta entre el 2,5 y el 3% de la población argentina. Aunque se presenta principalmente a través de lesiones cutáneas, también puede comprometer otros órganos y afectar la calidad de vida de quienes la padecen.

Según un informe de la Agencia Noticias Argentinas, el Dr. César Lagodin (M.N. 84.191), Dermatólogo del Hospital de Clínicas de la UBA y responsable de la sección Psoriasis, destacó: "Es una enfermedad inflamatoria crónica no contagiosa y multisistémica, lo que significa que, además de la piel, puede afectar a otros órganos, como las articulaciones, generando lo que se conoce como artritis psoriásica, así como otros órganos a través de enfermedades asociadas denominadas comorbilidades".

Más allá de las manifestaciones físicas, la psoriasis puede tener un impacto significativo en el bienestar emocional de los pacientes. El especialista subrayó que esto "influye enormemente en la calidad de vida del paciente y es uno de los criterios más relevantes para evaluar la gravedad de la enfermedad".

En cuanto a las causas, el Dr. Lagodin explicó que la psoriasis tiene un fuerte componente hereditario, pero "además de heredar ciertos genes, es necesario que se produzcan ciertos desencadenantes ambientales para que la enfermedad se manifieste". El estrés es el factor más crítico, aunque también se han identificado otros, como infecciones, ciertos medicamentos y traumatismos.

En términos de presentación clínica, "a nivel de la piel, se manifiesta con lesiones que pueden ser pápulas o placas eritematosas, que varían de un color rosado a colorado y presentan una escama blanca nacarada, característica de la psoriasis vulgar o psoriasis en placa, el tipo más común. Las lesiones suelen localizarse en los codos, rodillas, región lumbosacra, ombligo, cuero cabelludo, palmas y plantas", detalló el Dr. Lagodin, quien añadió que algunos pacientes experimentan picazón, mientras que otros sienten dolor o ardor en las lesiones, aunque estos síntomas son menos frecuentes.

¿Qué tratamientos existen?

El tratamiento varía según el tipo y la gravedad de la psoriasis. "En casos leves, que afectan menos del 10% de la superficie corporal, se pueden utilizar medicamentos tópicos, como cremas y ungüentos, o fototerapia", indicó el especialista.

Para los cuadros moderados y severos, que involucran una mayor superficie corporal, pueden ser necesarios tratamientos sistémicos. "Entre las opciones disponibles se encuentran los medicamentos convencionales y las terapias más innovadoras, como los fármacos biológicos y las moléculas pequeñas", añadió.

Recientemente, se han introducido novedades en el tratamiento de la psoriasis. "Ha habido una revolución en los tratamientos de esta enfermedad, con nuevos fármacos que muestran una alta eficacia. Los pacientes con psoriasis pueden vivir sin lesiones o con la mínima cantidad de lesiones, llevando una vida normal con una calidad de vida excelente", sostuvo.

Un diagnóstico y tratamiento oportuno son fundamentales para controlar la enfermedad, reducir la inflamación sistémica y limitar el desarrollo de comorbilidades. Además, esto es clave para prevenir que las lesiones y otros síntomas impacten progresivamente en la calidad de vida de los pacientes.

"Cuanto más pronto iniciemos el tratamiento, mayores serán las posibilidades de evitar que la enfermedad progrese y cause un deterioro significativo en la calidad de vida, especialmente en el ámbito emocional", concluyó el Dr. Lagodin.

Este miércoles, el Hospital de Clínicas llevará a cabo un taller para pacientes con psoriasis y sus familias, con el propósito de proporcionar información sobre la enfermedad y crear un espacio de intercambio donde se puedan resolver dudas y realizar consultas a los especialistas. La actividad se llevará a cabo a las 11:00 en el Aula Avión, 4° piso del Hospital (Avenida Córdoba 2351).