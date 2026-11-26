La plaza Vicente López y Planes, en el barrio de Fisherton, es el lugar elegido para un circuito turístico que recorrería la carrera de Luciana Aymar y su vínculo con Rosario. La iniciativa recibió el visto bueno de la comisión de Deportes y Turismo del Concejo Municipal y continuará su tratamiento en Obras Públicas.

El proyecto, presentado por el concejal Pablo Gavira, propone que el paseo lleve el nombre de la exjugadora de Las Leonas. La idea es que quienes visiten el espacio puedan conocer distintas etapas de su trayectoria a través de postas temáticas, carteles informativos y contenidos digitales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Nacida en Rosario el 10 de agosto de 1977, Aymar es considerada una de las mejores jugadoras de hockey sobre césped de todos los tiempos. Con la camiseta de Las Leonas disputó 376 partidos internacionales, obtuvo cuatro medallas olímpicas —dos de plata y dos de bronce—, ganó dos campeonatos mundiales y seis Champions Trophy. Además, fue elegida ocho veces como la mejor jugadora del mundo por la Federación Internacional de Hockey, que en 2008 la distinguió como Leyenda del Hockey. Se retiró de la actividad profesional en diciembre de 2014.

Actualmente, a más de una década de su despedida de las canchas, continúa vinculada al deporte desde otros ámbitos. Reside en Chile junto a su familia, participa de proyectos relacionados con el desarrollo y la promoción del deporte femenino y trabaja como conferencista en temas de liderazgo y trabajo en equipo. En 2026 fue nombrada embajadora de los Juegos Suramericanos Santa Fe y tuvo un papel central en la ceremonia inaugural en Rosario, donde encendió el pebetero en el Monumento a la Bandera.