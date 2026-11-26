Proponen crear un paseo turístico dedicado a Luciana Aymar en Rosario
El proyecto prevé instalar postas temáticas, señalética y contenidos digitales sobre la trayectoria de la exjugadora de hockey en la plaza Vicente López y Planes. Recibió el aval de una comisión del Concejo.
26/11/2026 | 14:00Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La rosarina Luciana Aymar.
La plaza Vicente López y Planes, en el barrio de Fisherton, es el lugar elegido para un circuito turístico que recorrería la carrera de Luciana Aymar y su vínculo con Rosario. La iniciativa recibió el visto bueno de la comisión de Deportes y Turismo del Concejo Municipal y continuará su tratamiento en Obras Públicas.
El proyecto, presentado por el concejal Pablo Gavira, propone que el paseo lleve el nombre de la exjugadora de Las Leonas. La idea es que quienes visiten el espacio puedan conocer distintas etapas de su trayectoria a través de postas temáticas, carteles informativos y contenidos digitales.
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La ex capitana de Las Leonas habló en la previa de la apertura de los Juegos Suramericanos. Será la encargada de encender el pebetero en el Monumento Nacional a la Bandera y contó qué significa para ella vivir este momento en Rosario.
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Nacida en Rosario el 10 de agosto de 1977, Aymar es considerada una de las mejores jugadoras de hockey sobre césped de todos los tiempos. Con la camiseta de Las Leonas disputó 376 partidos internacionales, obtuvo cuatro medallas olímpicas —dos de plata y dos de bronce—, ganó dos campeonatos mundiales y seis Champions Trophy. Además, fue elegida ocho veces como la mejor jugadora del mundo por la Federación Internacional de Hockey, que en 2008 la distinguió como Leyenda del Hockey. Se retiró de la actividad profesional en diciembre de 2014.
Actualmente, a más de una década de su despedida de las canchas, continúa vinculada al deporte desde otros ámbitos. Reside en Chile junto a su familia, participa de proyectos relacionados con el desarrollo y la promoción del deporte femenino y trabaja como conferencista en temas de liderazgo y trabajo en equipo. En 2026 fue nombrada embajadora de los Juegos Suramericanos Santa Fe y tuvo un papel central en la ceremonia inaugural en Rosario, donde encendió el pebetero en el Monumento a la Bandera.
Lectura rápida
¿Cuál es el lugar del circuito turístico relacionado con Luciana Aymar? La plaza Vicente López y Planes, en el barrio de Fisherton.
¿Quién presentó el proyecto para el circuito turístico? El concejal Pablo Gavira.
¿Qué medallas olímpicas ganó Aymar? Obtuvo cuatro medallas olímpicas: dos de plata y dos de bronce.
¿Dónde reside actualmente Aymar? Reside en Chile junto a su familia.
¿Qué rol tuvo Aymar en los Juegos Suramericanos Santa Fe? Fue nombrada embajadora y encendió el pebetero en la ceremonia inaugural en Rosario.