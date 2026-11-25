FOTO: Procesan a mujer y tres cómplices por el homicidio de un hombre en un robo en Saavedra

Buenos Aires, 25 noviembre (NA) – Una mujer y tres cómplices fueron procesados con prisión preventiva por el homicidio de un hombre durante un robo en su domicilio en el barrio porteño de Saavedra. La víctima, Constantino Luis Arturo Rodríguez, presentaba múltiples golpes en su rostro y heridas punzantes en su tórax, brazos y piernas, y su deceso fue atribuido a "asfixia mixta".

El fiscal José María Campagnoli y el auxiliar fiscal Facundo Vidal, de la Fiscalía de Distrito de Saavedra y Núñez, formalizaron cargos contra una joven de 22 años y tres hombres, quienes están acusados de haber asaltado, golpeado y asesinado a un hombre de 35 años durante un robo perpetrado entre el 3 y el 4 de septiembre en su vivienda, situada en la calle Rómulo Naón al 3500, en Saavedra.

Con base en las evidencias recolectadas, el juez Alfredo Godoy los imputó como coautores de homicidio triplemente agravado por haber sido cometido con ensañamiento y alevosía, en concurso premeditado de dos o más personas y con el propósito de ocultar otro delito (criminis causae) y robo agravado por su realización en poblado y en banda. El magistrado también ordenó el embargo de los bienes de la mujer y uno de los acusados por un monto de $213.131.300 cada uno, mientras que los otros dos fueron embargados por $213.316.130.

La investigación comenzó el 9 de septiembre, tras la denuncia de la madre de la víctima, quien mencionó que había hablado con su hijo por última vez en la mañana del 3. Al no tener más contacto, se comunicó con un amigo de Rodríguez, quien le informó que lo había visto esa noche con una mujer.

La madre se dirigió al departamento de su hijo y, al no recibir respuesta, llamó al 911, lo que llevó a la intervención de la Comisaría 12A. La policía accedió a la vivienda con la llave proporcionada por una vecina y encontró el cuerpo del hombre.

Rodríguez estaba tendido, boca abajo, en el piso del living. Sus pies y manos estaban atados, había un cable en su cuello y un trapo en la boca. Además, el lugar estaba desordenado y faltaban el celular, llaves y otros objetos de la víctima.

La autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense reveló que Rodríguez tenía múltiples golpes en su cara y heridas punzantes en su tórax, brazos y piernas, y determinó que la muerte fue causada por "asfixia mixta" (sofocación-posicional).

En el lugar, se incautaron tres latas de bebidas alcohólicas, cuatro colillas de cigarrillos y dos tarjetas plásticas con restos de cocaína. También se obtuvieron imágenes de las cámaras de seguridad del edificio.

Investigación y detenciones

El análisis de las grabaciones del sistema de videovigilancia del edificio y del Centro de Monitoreo Urbano permitió reconstruir la secuencia de los hechos.

Se estableció que, alrededor de las 19.45hs del 3 de septiembre, la mujer —con quien la víctima había acordado un encuentro— subió a un auto de aplicación en la intersección de la avenida de los Constituyentes y Zufriategui, en Villa Martelli. Cerca de las 20hs, llegó al edificio de Rodríguez, quien bajó a abrirle. En el departamento, ambos consumieron bebidas alcohólicas.

Pasada la 01.00hs del 4 de septiembre, la mujer solicitó otro auto para trasladar a sus tres cómplices. Los hombres subieron al vehículo en el mismo lugar que la mujer y llegaron a la vivienda de Rodríguez media hora después, donde ella les permitió el acceso.

Ya dentro, atacaron a Rodríguez, lo ataron con cables, le pusieron un trapo en la boca y lo golpearon, provocándole la muerte por asfixia.

Tras el crimen, los cuatro imputados abandonaron el lugar con el celular y las llaves de la víctima. Las cámaras mostraron que uno de los sospechosos se fue con una campera camuflada que no tenía al llegar, que posteriormente se comprobó que pertenecía a Rodríguez.

Finalmente, alrededor de las 02.30hs, los cuatro abordaron otro vehículo que habían solicitado, tomando la avenida De los Constituyentes hacia General Paz, regresando a la provincia de Buenos Aires.

Las investigaciones y el rastreo de una cuenta de Mercado Pago llevaron a identificar a la mujer. En ese contexto, la fiscalía pidió medidas de vigilancia sobre el domicilio de la sospechosa.

El 11 de septiembre, en las cercanías de Rivadavia y Boulogne Sur Mer, en San Martín, se detuvo a la mujer y a uno de los hombres, quien llevaba puesta la campera de la víctima.

Los otros dos implicados, de 19 años, fueron arrestados el 5 de noviembre durante allanamientos en Villa Maipú.