FOTO: Procesan a 15 policías en Misiones por el caso de Mario Golemba, desaparecido desde 2008

Posadas, 19 noviembre (NA) -- La jueza federal de Posadas María Verónica Skanata ha decidido procesar a 15 miembros de la Policía de Misiones, tanto en actividad como retirados, en relación con la desaparición del joven Mario Golemba, ocurrida en 2008. Hasta el momento, su paradero sigue siendo desconocido.

La magistrada ha identificado un núcleo ejecutor compuesto por ocho funcionarios que son considerados coautores materiales del hecho. Estos permanecerán bajo prisión preventiva, aunque bajo la modalidad de arresto domiciliario. Además, otros siete policías han sido procesados por facilitar el encubrimiento de la desaparición, quienes han sido liberados bajo ciertas condiciones.

Todos los implicados enfrentan cargos por desaparición forzada de persona, un delito que según el artículo 142 ter del Código Penal conlleva penas de entre diez y 25 años de prisión.

Entre los procesados con prisión preventiva se encuentran el comisario retirado Evaldo Katz, los oficiales de guardia Edgardo Andrés Arce y Liliana Margarita Saft, así como el jefe de guardia retirado Carmelo Alberto Cerdán Cruz, el secretario José Roberto Pereyra Da Silva, el chofer de turno Alejandro Alfonso González Samudio, Williams Gabriel Lunge (quien trabaja en Seguridad Vial) y el radiooperador Cristian Andrés Silva (retirado).

Por otro lado, los que han sido procesados sin prisión preventiva son los guardias Maximiliano Gabriel Gutiérrez, Ramón Aníbal Cardozo, Mario Francisco Villar y Diego Armando Amarilla, el operador de radio Alfredo Lorenzo Ortiz, Baldemar Parra y Ofelia Gladys Ziller. Estos últimos ya no están bajo prisión domiciliaria.

La jueza también ha declarado la falta de mérito para Juan Ramón Ferreyra (retirado) y ha sobreseído a Eduardo Pellizer (retirado).

Además, Skanata ha ordenado embargar los bienes de los 15 procesados hasta alcanzar una suma total de 90 millones de pesos y ha reafirmado las medidas de protección para los testigos cuya identidad debe permanecer reservada.

La fiscal Silvina Gutiérrez argumentó que hay un núcleo ejecutor compuesto por los funcionarios que, en sus roles, ejercieron control sobre la privación ilegal de libertad de la víctima, su detención en la Comisaría de Dos de Mayo, los tormentos a los que fue sometido y su posterior desaparición.

La magistrada sostiene que el crimen no se limitó a la noche de marzo de 2008, sino que se extendió en el tiempo a través de un sistema diseñado para asegurar la impunidad.

Según la investigación, los funcionarios policiales habrían abusado de la estructura de la comisaría de Dos de Mayo, situada a aproximadamente 160 kilómetros de la capital provincial, para realizar la detención ilegal de Golemba, sometiéndolo a torturas y llevándolo a la desaparición.

El 27 de marzo de 2008, Golemba, de 27 años, salió de su hogar en Picada Indumar, en Dos de Mayo, con destino a una consulta médica en Oberá. Tras la cita, envió mensajes a su familia y pareja indicando que regresaría "cerca de la tardecita", pero nunca volvió.

Más de 18 años después de su desaparición, Golemba sigue sin ser encontrado, y el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una recompensa de 5 millones de pesos por cualquier información que conduzca a su paradero.