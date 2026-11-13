Prisión perpetua para los tres implicados en el asesinato del policía César Carmona

El tribunal pluripersonal de la sala 9 del Centro de Justicia Penal de Rosario condenó este viernes 13 de noviembre de 2026 a Agustín Alfredo A., Fernando Ariel C. y Alan Nahuel A. por el homicidio agravado del efectivo policial, ocurrido el 14 de septiembre de 2023 cuando la víctima se retiraba de su lugar de trabajo adicional. El fiscal Alejandro Ferlazzo había atribuido al grupo la persecución y el plan coordinado que terminó con la vida de César Eduardo Carmona.

Los jueces Pinto, Marcogliese y Leiva impusieron prisión perpetua a Agustín Alfredo A., de 26 años, por los delitos de homicidio agravado por arma de fuego calificado por ser criminis causa; robo calificado por uso de arma de fuego y encubrimiento agravado por ánimo de lucro y portación de arma de fuego de guerra en calidad de coautor; abuso de armas en concurso real con portación de arma de fuego de guerra.

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Fernando Ariel C., de 24 años, recibió la misma pena por homicidio agravado por arma de fuego calificado por criminis causa; robo calificado por uso de arma de fuego y encubrimiento agravado por ánimo de lucro, aunque fue absuelto por el delito de portación de arma de fuego de guerra.

Alan Nahuel A., de 25 años, fue condenado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y calificado por ser criminis causa en calidad de partícipe necesario; robo calificado por uso de arma de fuego y encubrimiento agravado por ánimo de lucro.

Según la acusación del fiscal Ferlazzo, el 14 de septiembre de 2023 el grupo persiguió a César Eduardo Carmona, que circulaba en su Ford Fiesta negro, utilizando un Citroën C3 bordó y un VW Gol Trend gris.

La víctima se había retirado a las 14.46 de su función adicional en una empresa financiera de calle Italia al 700 y se dirigía a la Central de la Agencia de Investigación Criminal de Rosario.

A las 15.10, cuando Carmona inició maniobras de estacionamiento frente al ingreso de la central en Lamadrid al 400, el Citroën C3 conducido por Agustín A. y con Fernando C. como acompañante le cruzó el vehículo y colisionó el sector trasero derecho del Ford Fiesta.

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Ambos descendieron: Agustín A. abrió la puerta del conductor, apuntó con una pistola calibre 9 mm y disparó ante el intento de Carmona de usar su arma reglamentaria. Cuando la víctima logró bajar del auto, Agustín A. continuó disparando hasta efectuar al menos 10 detonaciones, causando el deceso por shock hipovolémico secundario a hemorragia masiva tóraco-abdominal. Fernando C. rompió los vidrios delantero y trasero del lado derecho para sustraer la mochila de la víctima.

Tras el hecho, Agustín A. y Fernando C. huyeron en el Citroën C3 por Lamadrid y Leiva, donde los esperaba Alan A. en el Gol Trend. En Leiva entre H. de la Quintana y Sánchez de Bustamante se unieron ambos vehículos y en Sánchez de Bustamante al 400 abandonaron el Citroën, subiendo los agresores al Gol Trend con la mochila sustraída.

Además, se atribuyó a Alan A. y Fernando C. haber adquirido antes del 14 de septiembre de 2023 un Citroën C3 bordó adulterado en sus codificaciones de motor y chasis, a sabiendas de su origen ilícito, vehículo utilizado para cometer el homicidio y el robo.

A Agustín A. se le endilgó también haber participado el 13 de agosto de 2023, a las 21.10, en detonaciones de arma de fuego contra una vivienda de calle Alberini al 3400, hiriendo a una persona en el miembro inferior izquierdo, y haber portado sin autorización un arma calibre 9 mm en momentos previos y posteriores a ese hecho.