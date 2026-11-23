Por Juan Federico

Coacción, coacción calificada por el uso de arma y disparo de arma de fuego. Con esta grave acusación en su contra, el inspector de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, Eric Silva, continuará detenido con prisión preventiva, según lo resolvió en los últimos días el fiscal Andrés Godoy.

Junto a su pareja, Yaira Ayelén Farías, y un presunto cómplice, Lucas Leandro Ocaño, está acusado de haber baleado, a fines de septiembre (el 27), una cada de villa La Tribu, en barrio Patricios, para cobrar una deuda del circuito financiero ilegal.

La dueña de la vivienda, una madre soltera, contó que ella había contraído una deuda por un préstamo financiero con Eric Silva y su pareja, quienes explotan un quiosco en barrio Mosconi. Según relató la mujer, le dieron 900 mil pesos y debía devolver 4,5 millones en cuotas mensuales de 300 mil pesos. Si se atrasaba en el pago, le imponían una “multa” de 10 mil pesos diarios.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Contó que luego de pagar la primera cuota, se retrasó con la segunda. Y que aquel fin de semana, la mujer de Eric la amenazó para que se pusiera al día. De lo contrario, le habría dicho, iba a ir su marido a saldar cuentas de otra manera.

Ese día, a la siesta, siempre según su denuncia, Eric llegó e intentó ingresar de manera violenta a la vivienda. Lo hizo dos veces. “No se lo veía en buen estado”, apuntó ahora el padre de la mujer endeudada. Hasta que regresó, ya al anochecer, por tercera vez. Lo hizo en moto, junto a un cómplice.

En la causa judicial, se sostiene que abrieron fuego con una pistola en contra de la fachada de la casa. Adentro, la mujer intentó refugiarse junto a sus hijos. Pero uno de los balazos le impactó en la pierna a uno de los hijos, de 14 años. Ante las detonaciones, un grupo de vecinos salió en auxilio de la familia atacada. Lograron atrapar a Eric, a quien golpearon una vez que arrojaron al suelo y también le dispararon con su propia pistola.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A las pocas cuadras, le dieron alcance a su cómplice, Ocaño, a quien también balearon.

Retuvieron a ambos hasta que llegó la Policía, que recién entonces se enteró de lo que estaba pasando. Tras ser internados y recibir el alta médica, la fiscalía de Flagrancias ordenó que Eric Silva y su cómplice sean trasladados a la cárcel de Bouwer. Y se giró el expediente a la fiscalía penal con competencia territorial en ese sector de la ciudad, a cargo de Godoy. Es que la fiscalía de flagrancia advirtió que estaba ante una historia más compleja que el ataque a balazos en contra de la vivienda.

Desde entonces, Eric Silva permanece detenido.

Silva pertenece a la Policía de Tránsito. Claudio Barrelier, el acusado del espantoso femicidio de Agostina Vega, trabajaba hasta su detención en la Escuela Municipal de Tránsito, como becario (estaba a punto de ser contratado). Barrelier, como Silva, ya tenía antecedentes penales previos. Y continuaba en funciones sin que se activara ninguna alerta interna.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tanto la Policía de Tránsito como la Escuela Municipal de Tránsito dependen, en el organigrama municipal, de la subsecretaría de Movilidad y Tránsito, que continúa estando a cargo de Eduardo Ramírez.

Cuando ocurrió el femicidio de Agostina Vega y comenzó a destaparse el escándalo en torno a las condiciones en las que Barrelier trabajaba dentro de la Municipalidad de Córdoba (desde cómo ingresó hasta por qué nadie había advertido por los canales oficiales que había estado 20 días preso, pese a que continuó trabajando), el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Rodrigo Fernández, había asegurado a Cadena 3 que 13 funcionarios de esa área, entre los que se encontraba Ramírez, habían sido obligados a renunciar por pedido del intendente Daniel Passerini.

No obstante, cuando se destapó en los medios de prensa el caso del "inspector sicario", desde Prensa de la Municipalidad de Córdoba se indicó que, pese a aquel anuncio, Ramírez al final nunca renunció.

“En su momento, Passerini le pidió la renuncia a toda la Subsecretaría de Movilidad y Tránsito, pero aceptó la de aquellos que estuvieron directamente implicados en lo de Barrelier. Finalmente fueron cuatro las renuncias aceptadas: Iván Contreras (exdirector general de Tránsito), Florencia Barrionuevo (exDirectora de Educación Vial), Carolina Sánchez (exdirectora general de Tránsito municipal) y Maximiliano Warnholtz (exSubdirector de Control de Transporte)”, indicó el director de Prensa de la Municipalidad, Patricio Corte.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Si bien a Silva no se le secuestró ningún celular tras su detención (dos líneas figuran a su nombre), el hallazgo de los nueve celulares en su casa y la apertura del iPhone de su pareja, comenzaron a dar otras pistas que hacen dudar si compañeros o superiores jerárquicos de Silva estaban al tanto de su detención desde el mismo fin de semana de su captura.

De acuerdo a las fuentes consultadas, tras su detención, compañeros de él habrían intentado fraguar en Cidi un pedido de licencia, intención que finalmente no prosperó.

Al mismo tiempo, de acuerdo a esos mensajes investigados, también se sospecha sobre el alquiler de armas de fuego.