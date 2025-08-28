En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Policía amenazó con su arma a un automovilista y hallan millones en el vehículo

Un agente federal fuera de servicio protagonizó una violenta discusión en Liniers, apuntando con su pistola a un vehículo. La Policía de la Ciudad descubrió 4,5 millones de pesos en el otro auto.  

28/08/2025 | 17:52Redacción Cadena 3

FOTO: Un tenso altercado vial revela la conducta de un agente y un hallazgo inesperado

Un insólito y tenso episodio ocurrió ayer por la tarde en la autopista General Paz, a la altura de Liniers, cuando un policía federal fuera de servicio protagonizó una violenta discusión de tránsito con el conductor de un Volkswagen Gol Country.

El agente, furioso por las maniobras negligentes del otro vehículo, que según él se acercaba peligrosamente a dos motos, descendió de su auto, se identificó como policía y apuntó con su arma de fuego al parabrisas del otro coche durante varios minutos, generando caos en la circulación y asombro entre los transeúntes.

El incidente, registrado en dos videos que se viralizaron, fue grabado por un repartidor que transitaba la zona rumbo a una entrega en Loma de Zamora.

“Estamos en plena General Paz, arriba de Liniers, atrás de la iglesia de San Cayetano. Me crucé con esta secuencia: un chabón con un fierro en la mano apuntando y diciéndole que apague el motor. No entiendo nada, pero espero que llamen a la policía, porque esto está fuera de lugar”, relató el testigo en su primera filmación.

Los videos muestran al policía, visiblemente alterado, amenazando a los cuatro ocupantes del Volkswagen mientras los curiosos se agolpaban en el lugar.

Tras un llamado al 911, agentes de la Comisaría Vecinal 9 B de la Policía de la Ciudad llegaron al lugar y lograron disuadir el conflicto.

Durante el procedimiento, identificaron a los involucrados y confirmaron que no había impedimentos legales para que continuaran circulando.

Sin embargo, un hallazgo inesperado complicó la situación: los ocupantes del Volkswagen llevaban consigo 4,5 millones de pesos en efectivo, que justificaron como destinados a la compra de un vehículo.

Este descubrimiento llevó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº9, a cargo de Martín Peluso, a ordenar actuaciones por “averiguación de ilícito”.

El incidente pudo originarse en un leve choque, aunque el testigo cuestionó la reacción del agente: “El chabón es policía y lo respetan sus colegas, pero sacó el arma sin mostrar placa ni nada. Parece que lo chocó un poquito de atrás y no se quería hacer cargo”.

El episodio, que paralizó el tránsito en una de las arterias más concurridas de Buenos Aires, generó indignación en las redes sociales por la actitud del policía, quien actuó sin exhibir identificación oficial.

Aunque no se tomaron medidas restrictivas contra los involucrados, la investigación judicial buscará esclarecer tanto la procedencia del dinero como la conducta del agente, cuya reacción desmedida podría derivar en sanciones administrativas o penales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la autopista General Paz? Un policía federal fuera de servicio apuntó con su arma a un conductor tras una discusión de tránsito.

¿Quién grabó el incidente? Un repartidor que pasaba por la zona grabó el episodio en video.

¿Cuándo sucedió el hecho? Ayer por la tarde en la autopista General Paz, a la altura de Liniers.

¿Dónde se llevó a cabo el incidente? En la autopista General Paz, específicamente cerca de Liniers y la iglesia de San Cayetano.

¿Por qué se generó la discusión? Por maniobras negligentes del conductor de un Volkswagen que casi impactó a dos motos.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho