Policía amenazó con su arma a un automovilista y hallan millones en el vehículo

FOTO: Un tenso altercado vial revela la conducta de un agente y un hallazgo inesperado

Un insólito y tenso episodio ocurrió ayer por la tarde en la autopista General Paz, a la altura de Liniers, cuando un policía federal fuera de servicio protagonizó una violenta discusión de tránsito con el conductor de un Volkswagen Gol Country.

El agente, furioso por las maniobras negligentes del otro vehículo, que según él se acercaba peligrosamente a dos motos, descendió de su auto, se identificó como policía y apuntó con su arma de fuego al parabrisas del otro coche durante varios minutos, generando caos en la circulación y asombro entre los transeúntes.

El incidente, registrado en dos videos que se viralizaron, fue grabado por un repartidor que transitaba la zona rumbo a una entrega en Loma de Zamora.

“Estamos en plena General Paz, arriba de Liniers, atrás de la iglesia de San Cayetano. Me crucé con esta secuencia: un chabón con un fierro en la mano apuntando y diciéndole que apague el motor. No entiendo nada, pero espero que llamen a la policía, porque esto está fuera de lugar”, relató el testigo en su primera filmación.

Los videos muestran al policía, visiblemente alterado, amenazando a los cuatro ocupantes del Volkswagen mientras los curiosos se agolpaban en el lugar.

Tras un llamado al 911, agentes de la Comisaría Vecinal 9 B de la Policía de la Ciudad llegaron al lugar y lograron disuadir el conflicto.

Durante el procedimiento, identificaron a los involucrados y confirmaron que no había impedimentos legales para que continuaran circulando.

Sin embargo, un hallazgo inesperado complicó la situación: los ocupantes del Volkswagen llevaban consigo 4,5 millones de pesos en efectivo, que justificaron como destinados a la compra de un vehículo.

Este descubrimiento llevó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº9, a cargo de Martín Peluso, a ordenar actuaciones por “averiguación de ilícito”.

El incidente pudo originarse en un leve choque, aunque el testigo cuestionó la reacción del agente: “El chabón es policía y lo respetan sus colegas, pero sacó el arma sin mostrar placa ni nada. Parece que lo chocó un poquito de atrás y no se quería hacer cargo”.

El episodio, que paralizó el tránsito en una de las arterias más concurridas de Buenos Aires, generó indignación en las redes sociales por la actitud del policía, quien actuó sin exhibir identificación oficial.

Aunque no se tomaron medidas restrictivas contra los involucrados, la investigación judicial buscará esclarecer tanto la procedencia del dinero como la conducta del agente, cuya reacción desmedida podría derivar en sanciones administrativas o penales.

/Inicio Código Embebido/

?? LO APUNTÓ CON UN ARMA EN PLENA GENERAL PAZ

- El del arma es un policía federal.

- Los apuntados no estaban cometiendo delito.

- Investigan si hubo un cruce de tránsito.

- Fue en Liniers. pic.twitter.com/eUftyaiCR5 — Vía Szeta (@mauroszeta) August 28, 2025

/Fin Código Embebido/