FOTO: Pity Álvarez condenado a 12 años de prisión por el asesinato de Cristian Díaz en 2018

Buenos Aires, 20 de noviembre (NA) -- El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires ha condenado a Cristian "Pity" Álvarez a 12 años de prisión por el asesinato de Cristian Díaz, un hecho ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, ubicado en Villa Lugano.

El juicio se llevó a cabo sin la presencia del artista, quien no estuvo presente en la sala ni se conectó por Zoom, lo que generó un marco particular para la lectura del veredicto. Tras más de ocho años de espera, los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro confirmaron la culpabilidad de Álvarez.

La condena se basa en los elementos presentados durante el juicio, que incluyeron testimonios y evidencias que apuntaron a su participación en el crimen. El caso ha sido objeto de atención mediática desde su inicio, dado que Álvarez es una figura pública reconocida en el ámbito musical.

El tribunal destacó la gravedad del delito y la necesidad de una sanción ejemplar. La defensa del artista había solicitado la absolución, pero los jueces determinaron que las pruebas eran contundentes.

Esta decisión judicial marca un hito en un caso que ha mantenido a la opinión pública en vilo durante años, y se espera que genere repercusiones en el entorno artístico y social.

Noticia en desarrollo...