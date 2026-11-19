Córdoba, 19 de Noviembre 2026. Personal, empresa líder en servicios de conectividad fija y móvil, continúa avanzando en la transformación y expansión de su nuevo concepto de tiendas retail y anuncia la inauguración de su nuevo local ubicado en San Martín 149. El espacio brindará atención al público de lunes a viernes, de 09 a 18:30 hs y sábados de 09 a 13:30 hs, ofreciendo una experiencia moderna y cercana para que los clientes puedan conocer y acceder a la amplia propuesta de productos y servicios de la compañía.

La apertura de la Tienda de Personal incorpora la implementación de un nuevo modelo que redefine la experiencia de compra tecnológica, integrando una amplia oferta de productos, atención personalizada y espacios de demostración

Bajo este nuevo formato, las tiendas de Personal integran un amplio portfolio que incluyen celulares, accesorios, tablets y Smart tv. Además, se podrá adquirir cámaras para el hogar (cámaras fijas y 360°) y adicionales como sensor de movimiento, de apertura, sensor de humedad y detector de humo. Además, incorporan espacios tipo showroom que permiten a los clientes probar e interactuar con los productos, acompañados por asesoramiento especializado.

En estos nuevos espacios de venta los productos están exhibidos al igual que una “tienda”, pudiendo ver y conocer el funcionamiento de cada uno de ellos. Las disposiciones de los espacios fueron diseñadas especialmente para optimizar la experiencia de los usuarios, y los clientes podrán vivenciar lo último en tecnología.

El asesoramiento está a cargo de personal especializado ayudando integralmente al cliente y acompañándolo en el proceso de descubrir cuál es la tecnología y los servicios asociados a ella que mejor responde a sus necesidades.

Este nuevo formato de tienda se traduce en una propuesta que reúne toda la oferta tecnológica e información sobre productos y accesorios. Los nuevos espacios responden a una tendencia de consumo que prioriza experiencias de compra más interactivas, donde los clientes pueden conocer, probar y comparar productos antes de tomar una decisión. Para un gran número de consumidores “ir de compras” es una actividad de ocio: un modo de relajarse, una fuente de entretenimiento o una oportunidad para compartir experiencias con amigos o familia.

Este modelo ya está presente en distintos puntos del país y refleja el compromiso de Personal por transformar la experiencia de compra en un espacio de cercanía, innovación y conexión con la tecnología.

Somos Personal

Somos Personal, la marca de servicios de Telecom Argentina SA, Integramos un ecosistema de servicios que amplía el acceso y el uso de la tecnología.

Ofrecemos conectividad fija y móvil en todo el país a través de Personal Fibra y Personal Móvil, con redes de fibra óptica, 4G y 5G que sostienen la vida digital de personas, hogares y organizaciones. Con Personal Flow acercamos TV y streaming; con Personal Pay, soluciones financieras digitales; con Personal Tech, servicios de tecnología y transformación digital para empresas y organismos públicos; y con Personal Smarthome y Tienda Personal, soluciones para hogares conectados y acceso a dispositivos. Estamos presentes en Argentina y Paraguay, y ofrecemos TV paga en Uruguay y servicios digitales en Chile.