Panamericano Juvenil de tenis de mesa: Rosario recibe a 28 países

El certamen se disputa del 24 al 31 de agosto en el Predio Ferial del Parque Independencia y será clasificatorio al Mundial Juvenil. Participan las categorías U15 y U19.

24/08/2025 | 15:17Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El Predio Ferial (ex Rural) volverá a ser sede de un evento de tenis de mesa

Rosario volvió a ser elegida como sede de un evento deportivo internacional. Desde este domingo 24 hasta el domingo 31 de agosto se desarrolla en el Predio Ferial del Parque Independencia (ex Rural, bulevar Oroño 2496) el Campeonato Panamericano Juvenil 2025 de tenis de mesa.

El certamen, organizado por ITTF Américas en conjunto con la Federación Argentina de Tenis de Mesa, reúne a jugadores y jugadoras de las categorías U15 y U19, en ramas femenina y masculina. Habrá competencias individuales, dobles y por equipos.

En total, 28 países del continente confirmaron su participación en un torneo que, además de consagrar a los campeones continentales juveniles, otorga plazas clasificatorias para el Campeonato Mundial Juvenil de la disciplina.

La organización cuenta con la colaboración de la Secretaría de Deporte y Turismo de Rosario, en el marco de una agenda que consolida a la ciudad como anfitriona de torneos internacionales de distintas disciplinas deportivas.

