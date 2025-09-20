Operativo en Rosario: detienen a un suboficial y a una mujer en zona sur

La Policía de Santa Fe realizó un operativo en zona sur de Rosario que culminó con la detención de dos personas y el secuestro de drogas, dineros en efectivo y municiones. Entre los aprehendidos se encuentra un empleado policial con jerarquía de suboficial. Los procedimientos fueron llevados a cabo por la División Judicial de la Unidad Regional II, con la colaboración de los grupos tácticos GTM y GIRI.

Los allanamientos se desarrollaron en cuatro domicilios ubicados en los pasajes 403 y 410 y en la zona de Marguis, en Rosario. Durante los procedimientos se identificó y aprehendió a Gael Eloy C., de 37 años, suboficial de la policía, y a Daira Camila M., de 27 años. La investigación se enmarca en una causa por microtráfico que está a cargo del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En el operativo se secuestraron 77 gramos de cocaína según pruebas de campo, 188.300 pesos en efectivo, seis teléfonos celulares, una balanza de precisión y municiones, incluyendo cartuchos calibre 9 mm. Además, se incautó una pistolera táctica nivel 2, elementos que fueron considerados de interés para la investigación.

El fiscal César Cabrera, responsable de la causa, ordenó que todo el material secuestrado fuera preservado y puesto a disposición de la justicia. Los dos detenidos fueron trasladados a la sede de la División Judicial y quedaron a disposición del MPA por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de la red de microtráfico.