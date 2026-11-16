Operativo en Lanús por alerta de escape de gas moviliza a equipos de emergencia
Un equipo de Metrogas, junto a bomberos y personal municipal, trabaja en la calle Hipólito Yrigoyen por un posible escape de gas en Lanús.
FOTO: Operativo en Lanús por alerta de escape de gas moviliza a equipos de emergencia
Buenos Aires, 16 de noviembre (NA) -- En el partido bonaerense de Lanús, un equipo de Metrogas se encuentra realizando un operativo tras recibir la denuncia de un nuevo posible escape de gas, según confirmaron fuentes a la Agencia Noticias Argentinas. El operativo se lleva a cabo en la calle Hipólito Yrigoyen al 4600, luego de un llamado de un vecino que alertó sobre la situación.
La primera inspección en el lugar determinó que el problema se origina en un caño de baja presión. El operativo tiene lugar a la altura de la estación Lanús del Tren Roca. Sin embargo, desde Trenes Argentinos informaron que la circulación de la línea no se encuentra interrumpida.
De acuerdo con la información proporcionada a NA, en el sitio trabajan un asistente junto a un reclamista y un equipo de MetroGAS. Además, se encuentran en la zona personal de bomberos, defensa civil y del municipio, colaborando en la atención de la emergencia.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Lanús?
Se reportó un posible escape de gas en la calle Hipólito Yrigoyen.
¿Quiénes están trabajando en el operativo?
El operativo involucra a Metrogas, bomberos y personal municipal.
¿Dónde se lleva a cabo el operativo?
En la calle Hipólito Yrigoyen al 4600, cerca de la estación Lanús del Tren Roca.
¿Qué se encontró en la inspección?
Se identificó un caño de baja presión como origen del problema.
¿La circulación del tren está afectada?
No, la circulación de la línea no se encuentra interrumpida.
[Fuente: Noticias Argentinas]