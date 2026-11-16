FOTO: Operativo en Lanús por alerta de escape de gas moviliza a equipos de emergencia

Buenos Aires, 16 de noviembre (NA) -- En el partido bonaerense de Lanús, un equipo de Metrogas se encuentra realizando un operativo tras recibir la denuncia de un nuevo posible escape de gas, según confirmaron fuentes a la Agencia Noticias Argentinas. El operativo se lleva a cabo en la calle Hipólito Yrigoyen al 4600, luego de un llamado de un vecino que alertó sobre la situación.

La primera inspección en el lugar determinó que el problema se origina en un caño de baja presión. El operativo tiene lugar a la altura de la estación Lanús del Tren Roca. Sin embargo, desde Trenes Argentinos informaron que la circulación de la línea no se encuentra interrumpida.

De acuerdo con la información proporcionada a NA, en el sitio trabajan un asistente junto a un reclamista y un equipo de MetroGAS. Además, se encuentran en la zona personal de bomberos, defensa civil y del municipio, colaborando en la atención de la emergencia.