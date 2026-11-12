Operativo de desarme en Palermo: calles reabiertas tras el evento del Papa León XIV

Buenos Aires, 12 noviembre (NA) -- Tras el Encuentro con los jóvenes del papa León XIV, avanza el operativo de desarme del escenario ubicado en el Monumento de los Españoles y el desmonte de las estructuras que sostuvieron las pantallas, puestos sanitarios, vallado, movimiento de baños químicos, entre otros trabajos.

Así se indicó en un informe del Gobierno de la Ciudad al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, a la vez que señaló que ya se liberaron al tránsito dos carriles de Avenida del Libertador en sentido al Centro (no se puede girar hacia plaza Italia) y también Avenida Sarmiento y Avenida Figueroa Alcorta (solo giro hacia el Centro).

En tanto, a las 14:00 abrirá la Avenida Sarmiento desde Colombia hacia Avenida del Libertador (giros posibles hacia el Centro o bien, tomar Casares hacia Avenida F. Alcorta), mientras que el perímetro de seguridad de la Nunciatura Apostólica, en Recoleta, ya fue reabierto y normalizada la circulación.

En Palermo, el cierre perimetral fue levantado y por el movimiento de camiones y maquinaria se mantienen cortes en las calles transversales a Libertador.