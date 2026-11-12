Operativo de desarme en Palermo: calles reabiertas tras el evento del Papa León XIV
Se liberaron dos carriles de Avenida del Libertador hacia el centro, mientras que por la tarde se irán abriendo más sectores.
FOTO: Operativo de desarme en Palermo: calles reabiertas tras el evento del Papa León XIV
Buenos Aires, 12 noviembre (NA) -- Tras el Encuentro con los jóvenes del papa León XIV, avanza el operativo de desarme del escenario ubicado en el Monumento de los Españoles y el desmonte de las estructuras que sostuvieron las pantallas, puestos sanitarios, vallado, movimiento de baños químicos, entre otros trabajos.
Así se indicó en un informe del Gobierno de la Ciudad al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, a la vez que señaló que ya se liberaron al tránsito dos carriles de Avenida del Libertador en sentido al Centro (no se puede girar hacia plaza Italia) y también Avenida Sarmiento y Avenida Figueroa Alcorta (solo giro hacia el Centro).
En tanto, a las 14:00 abrirá la Avenida Sarmiento desde Colombia hacia Avenida del Libertador (giros posibles hacia el Centro o bien, tomar Casares hacia Avenida F. Alcorta), mientras que el perímetro de seguridad de la Nunciatura Apostólica, en Recoleta, ya fue reabierto y normalizada la circulación.
En Palermo, el cierre perimetral fue levantado y por el movimiento de camiones y maquinaria se mantienen cortes en las calles transversales a Libertador.Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué evento tuvo lugar recientemente en Buenos Aires?
Se realizó un Encuentro con los jóvenes del papa León XIV en el Monumento de los Españoles.
¿Qué se está llevando a cabo en la zona?
Se está llevando a cabo un operativo de desarme del escenario y desmontaje de estructuras del evento.
¿Qué calles fueron reabiertas al tránsito?
Se liberaron dos carriles de Avenida del Libertador, además de Avenida Sarmiento y Avenida Figueroa Alcorta.
¿Cuándo se abrirá la Avenida Sarmiento?
La Avenida Sarmiento se abrirá a las 14:00 desde Colombia hacia Avenida del Libertador.
¿Cómo está la circulación en Palermo?
El cierre perimetral fue levantado, pero hay cortes en las calles transversales por el movimiento de camiones y maquinaria.
[Fuente: Noticias Argentinas]