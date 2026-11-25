FOTO: Omar Pereira, secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.

Por Hernán Funes

El comandante (R) Omar Pereira, secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, dejará el Ministerio de Seguridad a fin de año y desde enero será reemplazado por su actual sub, Roque De Lima.

La salida de Pereira, que tiene a su cargo la conducción operativa de la Policía provincial, obedece a “motivos personales” y está prevista desde hace un tiempo, al punto que ya fue reconocido durante una ceremonia interna.

En tanto, fue especialmente aplaudido por el auditorio en la Expo Seguridad cuando Maximiliano Pullaro lo reconoció como "el que trajo la paz a Rosario".

"Quiero destacarlo y valorarlo, es la persona que más le dio a la provincia de Santa Fe en materia de seguridad pública. Tiene un perfil muy bajo pero es la persona más noble que conozco. Nos enseñó a todos cómo conducir y armar una política de seguridad. La gente por ahí no lo identifica porque tiene un perfil muy bajo pero él es el que nos trajo la paz a Rosario", dijo entonces el gobernador.

Pereira, N°2 de Pablo Cococcioni en Seguridad, es por ahora el único cambio conocido en el Gobierno, donde todos los ministros se mantuvieron al menos en los primeros tres años de la gestión de Unidos.

La transición

Fuentes de la Casa Gris confirmaron a Cadena 3 que Pereira quedará como asesor externo para favorecer la transición con su sucesor.

Efectivamente, De Lima, también retirado de Gendarmería Nacional, quedará a cargo de la Secretaría, que mantiene -entre otras cosas- la conducción operativa de los más de 22 mil policías de Santa Fe.

Pereira fue secretario de Seguridad cuando Maximiliano Pullaro fue ministro. Luego, fue convocado por el gobernador y Pablo Cococcioni para asumir la misma función, que cumple desde el 10 de diciembre de 2023.