Nueva ordenanza: "Antes de levantar torres, se necesita un plan urbano integral"

Tras la aprobación por el Concejo Municipal de Rosario de la ordenanza que permite la construcción de torres de hasta 120 metros en zonas específicas de la ciudad, Rubén Palumbo, presidente del Colegio de Arquitectos, advirtió en diálogo con Una Mañana Para Todos en Cadena 3 Rosario sobre los posibles impactos urbanísticos, ambientales y sociales de esta medida.

La norma, que busca densificar el centro y el primer anillo de la ciudad, generó debate por la falta de estudios sobre ventilación, asoleamiento, movilidad y capacidad de servicios públicos para soportar estas edificaciones.



Palumbo destacó que la tipología de la torre no es en sí misma un problema, sino el lugar donde se permite su construcción. Señaló que la ordenanza carece de estudios completos sobre asoleamiento, ventilación, movilidad y servicios, y advirtió que “una vez que aparezca un edificio de estas características, rompe la fisonomía de muchos barrios”.

Además, criticó la reducción de requisitos de cocheras y el déficit en la infraestructura de redes de gas, luz y agua, recordando que muchas conexiones datan de hace más de 100 años. El arquitecto sostuvo que el debate debe centrarse en un plan urbano integral a largo plazo, en lugar de la suma de ordenanzas puntuales.

“La ciudad requiere una mejora sustancial en su infraestructura y escuchar a la gente, que es la que vive y sufre las consecuencias de estas decisiones. La sumatoria de ordenanzas no construye un plan ordenado y armónico”, concluyó Palumbo, quien insistió en la necesidad de un consenso amplio y un enfoque que combine crecimiento con calidad de vida.

Entrevista de Jonatan Raimundo y Mirta Andrín.