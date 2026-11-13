Noche de los Museos en CABA: todo lo que necesitas saber para disfrutar de esta celebración cultural

FOTO: La Noche de los Museos 2026: todo lo que necesitas saber para disfrutar de esta gran celebración cultural

Buenos Aires, 13 noviembre (NA) – Este sábado 14 de noviembre se llevará a cabo la 22ª edición de La Noche de los Museos 2026 en la Ciudad de Buenos Aires, donde los vecinos tendrán la oportunidad de explorar más de 350 espacios gratuitos desde las 19.00 hasta las 02.00hs.

El evento, organizado por el Ministerio de Cultura porteño, superará las 320 instituciones que participaron en 2025. La programación incluirá una amplia variedad de actividades como exposiciones, visitas guiadas, música en vivo, talleres, proyecciones, intervenciones artísticas y experiencias inmersivas.

La propuesta busca permitir a los asistentes experimentar Buenos Aires a través del arte, la historia y su patrimonio.

Durante siete horas, tanto vecinos como turistas podrán disfrutar de exposiciones y participar en actividades especiales, tanto dentro como fuera de los espacios habituales, en una noche que reunirá a la Ciudad en torno a su cultura.

La programación invitará a descubrir tesoros ocultos, colecciones exclusivas y la inmensa riqueza artística de la Ciudad, con música en vivo, DJ, serenatas, mapping, intervenciones artísticas, espectáculos de magia, proyecciones y experiencias inmersivas. Además, habrá talleres, espacios de creación y exploración, visitas guiadas y recorridos teatralizados.

Pase Libre

Durante La Noche de los Museos, los asistentes podrán descargar un Pase Libre que les permitirá utilizar el transporte público de forma gratuita.

Los Colectivos estarán disponibles con este pase desde las 18.00hs. del sábado hasta las 03.00hs. del domingo 15 de noviembre.

En cuanto a los Buses Eléctricos, comenzarán a operar desde las 19.00hs. del sábado hasta las 03.00hs. del domingo 15 de noviembre, con recorridos que inician y finalizan en la Usina del Arte, cada 15 minutos.

La Ecobici ofrecerá cuatro viajes de hasta 45 minutos por persona, funcionando en el mismo horario que el Bus.

Por su parte, el Subte tendrá líneas B y D operativas desde las 19.00hs. hasta las 02.00hs. del domingo. Las líneas A, C, E, H y Premetro estarán disponibles desde las 19.00hs. hasta el cierre del servicio.

Las estaciones habilitadas en horario extendido son:

Línea B: Rosas, Lacroze, Dorrego, Ángel Gallardo, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Alem.

Línea D: Congreso de Tucumán, Palermo, Scalabrini Ortiz, Pueyrredón, Callao y Catedral.

Agencia NA