Los jóvenes tomaron la palabra en Noche de los Héroes. Sus testimonios le dieron un sentido concreto a la pregunta que guió la edición 2026: “¿Y si no sos vos, quién?”. El miércoles 18 de noviembre, Junior Achievement Córdoba reunió a escuelas, docentes, voluntarios, empresas e instituciones que, desde distintos lugares, ayudan a que esas experiencias lleguen a jóvenes de toda la provincia.

En cada edición de Noche de los Héroes, Junior Achievement Córdoba elige a su Superhéroe o Superheroína del Año. El reconocimiento distingue a una persona que, con su compromiso cotidiano, encarna los valores de la fundación y contribuye a que más jóvenes accedan a oportunidades educativas. Quien recibe este reconocimiento se lleva el Toro, la máxima distinción de la fundación.

En esta edición, María José Jardón fue elegida Superheroína 2026 por su trayectoria como docente y voluntaria y por su compromiso con la formación de jóvenes en programas de liderazgo, innovación y empleabilidad.

La gala contó con la presencia del ministro de Educación de la Provincia de Córdoba, Horacio Ferreyra, de la secretaria general de Hábitat y Desarrollo Emprendedor, Laura Jure. Sandra Trigo, presidenta provisoria del Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba. Durante el encuentro, los legisladores provinciales Ariela Szpanin y Juan Blangino entregaron una placa de reconocimiento a Junior Achievement Córdoba.

“Esta noche es parte de un trabajo que sostenemos todo el año. Cada escuela que nos abre sus puertas, cada voluntario que comparte su experiencia y cada aliado que decide involucrarse nos ayudan a llegar a jóvenes de toda la provincia. Eso es lo que queremos seguir construyendo: más oportunidades para que puedan emprender, prepararse para el mundo del trabajo y tomar decisiones sobre su futuro”. Cristina Barrientos, presidenta de Junior Achievement Córdoba:

Las distinciones de la noche

El trabajo en las aulas tuvo su lugar en el escenario. Junior Achievement Córdoba distinguió a cuatro escuelas: el IPETyM Amadeo Sabatini, el Instituto de la Inmaculada, el IPEM 155 Juan José Paso y el Instituto Nuestra Señora del Sagrado Corazón. También reconoció la labor de los docentes Silvana Bridera, Laura Inés Pérez, José Torres y Virginia Cherubini.

La distinción al Voluntario Destacado fue para Agustín Ramírez, voluntario de Bancor y mentor del programa Aprender a Emprender. La fundación dedicó además una mención especial a Tomás Kirby, elegido por sus pares como voluntario del año del Foro Internacional de Emprendedores (FIE).

La gala también reconoció a las empresas e instituciones que acompañan la formación de los jóvenes. Bancor recibió la distinción Impulso Emprendedor; Stellantis, la de Innovación de Talento Juvenil; y Aguas Cordobesas fue reconocida por su Trayectoria Institucional. A Naranja X se le otorgó la distinción Compromiso 360°, mientras que Holcim recibió la de Compromiso Jóvenes del Futuro.

El trabajo en las comunidades y el alcance provincial también tuvieron su reconocimiento. Coca-Cola Andina recibió la distinción Compromiso con el Desarrollo de la Comunidad y Kazaró, la de Compromiso con la Comunidad. El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) fueron distinguidos por su Compromiso por la Educación Federal. Por su parte, GPL – Grupo Pro Líder recibió la distinción Compromiso PyME y Mercado Libre, la de Innovación y Tecnología.

Los aliados que acompañaron la edición 2026

La edición contó con el acompañamiento de Stellantis, Bancor, Aguas Cordobesas, Secretaria de Hábitat y Desarrollo Emprendedor, Fundación Banco de Córdoba, GPL Grupo Pro Lider, Coca Cola Andina, Pavone, VS Oncativo, Lotería de Córdoba, Sancor Salud, Grupo Canter, Darwoft, Instituto Modelo de Cardiología y FUCCADIM, Proaco, Teleprom, Carpano, Manager 2 Max, Universidad Siglo 21, Grido, Panda Merchandising, Cúpula Bizz, Agencia Córdoba Joven, Dulcor, Blangino, Kolektor, Veintidos, Ecogas, Kazaro, Bacar, Mundos E, Atrezzo, Interlinea, Hins, MB Equipamiento, Paracaidismo Alta Gracia, Lisicki Litvin y Abelovich, Grupo Don Elias, Estudio Martinez Wehbe y Asoc, Ich Datos, Victec, Taiana Propiedades, Mediterranea Seguros, Parque Industrial, logístico y tecnológico de Villa María, Universo Producciones, Howard Johnson Villa Carlos Paz, Pinares Panorama, OSDE, CET Concesionaria de Entretenimientos y Turismo.

Noche de los Héroes agotó capacidad y reunió cerca de 300 personas en esta edición 2026, todos unidos por una causa: llevar oportunidades educativas para la empleabilidad y educación financiera que transformen y potencien el desarrollo de 1.500 jóvenes de toda la provincia de Córdoba. Con este objetivo cumplido por parte de organizadores, aliados y asistentes, Junior Achievement Córdoba proyecta incrementar su impacto de cara al 2027 y federalizar aún más sus experiencias para las comunidades juveniles que lo necesitan.

Acerca de Junior Achievement

Junior Achievement es una de las ONG más grandes del mundo. A través del aprendizaje práctico y combinado en educación financiera, habilidades digitales, formación para el trabajo y emprendimiento, empodera a los jóvenes para que hagan crecer sus ideas emprendedoras, perfeccionen sus habilidades laborales, administren sus ingresos y aseguren mejor calidad de vida para ellos, sus familias y sus comunidades.

Con más de 100 países miembros, la red de Junior Achievement está potenciada por más de 500.000 voluntarios y mentores, quienes sirven a 12 millones de jóvenes alrededor del mundo cada año. Junior Achievement fue nominada por 5to año consecutivo al Premio Nobel de la Paz por su compromiso social en el planeta.

En Argentina, opera desde 1991 y cuenta con oficinas en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta y Santa Fe; alcanzando con sus programas a más de 1.100.000 estudiantes de todo el país.