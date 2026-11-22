Buenos Aires, 22 de noviembre (NA) -- Gracias a los avances en el campo de la medicina, es posible abordar ciertas enfermedades cerebrovasculares sin la necesidad de realizar una apertura craneal. Mediante el neurointervencionismo, los profesionales pueden acceder a las arterias del cerebro a través de los vasos sanguíneos y tratar diversas lesiones usando catéteres y dispositivos especializados.

Este enfoque mínimamente invasivo se emplea para el tratamiento de aneurismas, accidentes cerebrovasculares (ACV), malformaciones vasculares y obstrucciones arteriales, según un informe de la Agencia Noticias Argentinas.

"A diferencia de una neurocirugía convencional, estos procedimientos se llevan a cabo generalmente a través de una pequeña punción en una arteria de la ingle o la muñeca. Desde allí, mediante catéteres y microcatéteres guiados por imágenes angiográficas en tiempo real, los profesionales pueden acceder a los vasos sanguíneos del cerebro e intervenir sobre las lesiones," explicó el Dr. Pablo Angelani (M.N. 110.419), médico neurointervencionista y jefe del servicio del Sanatorio Colegiales.

El desarrollo de estas técnicas está íntimamente ligado a los avances en diagnóstico por imágenes y dispositivos médicos. La angiografía digital y las reconstrucciones vasculares tridimensionales permiten visualizar la anatomía de los vasos sanguíneos y planificar intervenciones adaptadas a las características de cada lesión.

Entre sus principales aplicaciones se encuentra el tratamiento del ACV isquémico mediante trombectomía mecánica, una técnica que permite retirar el coágulo que interrumpe el flujo sanguíneo cerebral. También se utiliza para tratar aneurismas mediante microespirales, stents y diversores de flujo; determinadas lesiones responsables de ACV hemorrágicos; malformaciones arteriovenosas y fístulas vasculares, así como estenosis de arterias cerebrales y cervicales.

La rapidez de respuesta es fundamental en el tratamiento de los accidentes cerebrovasculares. La detección temprana y el acceso a un equipo especializado pueden influir de manera significativa en la evolución del paciente.

En los ACV isquémicos, cuando están indicadas, las técnicas de trombectomía mecánica permiten restablecer la circulación mediante la extracción del coágulo. En los hemorrágicos, el abordaje puede requerir identificar y tratar la lesión vascular que provocó el sangrado para prevenir complicaciones adicionales.

"La complejidad de estas intervenciones exige no solo experiencia profesional, sino también disponibilidad de dispositivos específicos y coordinación entre distintas especialidades médicas como unidades de Intervencionismo Integral Cardio-Neuro Vascular, angiógrafos para reconstrucciones tridimensionales (3D) de las arterias cerebrales y quirófanos híbridos," añadieron desde el mencionado centro de salud.

Actualmente, el neurointervencionismo se aplica tanto en urgencias cerebrovasculares como en tratamientos programados. Cada procedimiento requiere una evaluación individualizada, la selección de la estrategia terapéutica más adecuada y un trabajo coordinado entre diferentes especialidades.