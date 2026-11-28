Una joven de 31 años, permanecía internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez desde el domingo pasado, cuando protagonizó un siniestro vial en el centro de Rosario.

El accidente ocurrió el 22 de noviembre, alrededor de las 20, en la intersección de Córdoba y Pueyrredón. Según las actuaciones policiales, la mujer circulaba en una motocicleta Corven Energy 110 cuando colisionó con un Fiat Cronos conducido por un hombre de 46 años.

Tras el impacto, la motociclista quedó tendida sobre la calzada y fue asistida por personal del SIES. El médico que llegó al lugar constató que presentaba un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y dispuso su traslado al HECA.

La mujer quedó internada en el área de terapia intensiva, donde recibió atención médica durante los días siguientes. Sin embargo, este viernes por la noche, a las 23.40, el equipo médico informó su fallecimiento como consecuencia de las lesiones sufridas.

El conductor del automóvil, identificado como Mariano José M., había sido aprehendido tras el siniestro. La causa fue caratulada como lesiones graves culposas en accidente de tránsito y quedó a cargo del fiscal Ferlazzo, de la Fiscalía de Siniestros Viales del Ministerio Público de la Acusación.