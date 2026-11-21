Un hombre de 46 años, identificado como Pablo Vega, murió luego de recibir un disparo en la cabeza en un hecho ocurrido en la zona de Fraga al 3500, en Rosario. El ataque se produjo durante la tarde del viernes 20 de noviembre.

Según la información oficial, alrededor de las 16.50 ingresaron varios llamados al 911 que alertaban sobre una persona herida en la vía pública. Al llegar al lugar, el personal policial y médico constató que la víctima presentaba una herida de arma de fuego en el cráneo y se encontraba en estado crítico.

Vega fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde permaneció internado hasta que falleció pasada la 1 de la madrugada de este sábado 21 de noviembre, como consecuencia de las lesiones sufridas.

En la investigación interviene la Unidad Fiscal Especializada en Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional Segunda, a cargo del fiscal Ranciari, de turno. El gabinete criminalístico realizó tareas de preservación e inspección de la escena, levantamiento de rastros y toma de testimonios a familiares y vecinos. También se ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas para avanzar en el esclarecimiento del hecho.